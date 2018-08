Gewerkschaft NGG fordert Lohn-Plus für 8.490 Beschäftigte im Gastgewerbe

Brilon-Totallokal: Hochsauerlandkreis – 664.000 Gästeankünfte im ersten Halbjahr

brilon-totallokal: Tourismus auf Hochtouren – Rund 664.000 Urlauber und Geschäftsreisende kamen im ersten Halbjahr in den Hochsauerlandkreis. Dabei zählte der Kreis insgesamt rund 2,04 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit. Die NGG Südwestfalen beruft sich dabei auf neue Beherbergungszahlen des Statistischen Landesamtes.

Von der „soliden Betten-Bilanz“ und immer neuen Umsatzrekorden in der Branche sollen jetzt aber auch die Mitarbeiter in Hotels, Pensionen und Restaurants profitieren, fordert die NGG. „Ohne sie wäre der Tourismus-Boom gar nicht vorstellbar“, sagt NGG-Geschäftsführerin Isabell Mura. Die Gewerkschaft verlangt in der anstehenden Tarifrunde für das nordrhein-westfälische Gastgewerbe ein Lohn-Plus von sechs Prozent. Davon würden im Hochsauerlandkreis rund 8.490 Beschäftigte profitieren.

„Eine gelernte Köchin hätte damit am Monatsende etwa 120 Euro mehr auf dem Lohnzettel“, so Mura. Auszubildende sollen in jedem Lehrjahr 100 Euro mehr pro Monat bekommen. Zugleich verlangt die Gewerkschaft einen „Zukunftsplan“ für das NRW-Gastgewerbe. Mura: „Hotels und Restaurants finden mittlerweile kaum noch Fachkräfte. Deshalb muss sich nicht nur an der Bezahlung etwas ändern. Bewährte Mitarbeiter brauchen Karriereperspektiven und faire Arbeitsbedingungen. Betriebe, die vor allem für unbezahlte Überstunden bekannt sind, werden kaum Schulabgänger für eine Ausbildung gewinnen.“

Das nordrhein-westfälische Gastgewerbe beschäftigt nach Angaben der Arbeitsagentur rund 390.000 Menschen. Die Branche verzeichnete zuletzt einen Jahresumsatz von 16 Milliarden Euro. Die Tarifrunde zwischen NGG und Arbeitgebern beginnt am 30. August in Neuss.

Bildunterschrift: Es läuft in heimischen Restaurants und Gaststätten: Der NRW-Tourismus steuert auf das nächste Rekordjahr zu. Jetzt sollen auch die Beschäftigten vom Boom profitieren, fordert die Gewerkschaft NGG.

Bild: Tobias Seifert / NGG

Quelle: Isabell Mura / NGG-Region Südwestfalen

