JU Südwestfalen besucht Warsteiner Brauerei

brilon-totallokal: Die Junge Union Südwestfalen hat sich in der Warsteiner Brauerei zu einer Vorstandssitzung getroffen, um sich über die Herausforderungen eines familiengeführten Unternehmens in einer spannenden Branche zu informieren. Neben einer Führung durch die Produktion, bei der von fachkundiger Seite unter anderem auch ein Einblick in die Warsteiner Brau-Akademie gewährt wurde, waren vor allem der Fokus auf die heimische Region und der Umgang mit dem demographischen Wandel wichtige Punkte.

Im Anschluss an die Besichtigung trafen sich die jungen Politiker, darunter auch Heiner Frieling MdL, mit dem Bürgermeister der Stadt Warstein, Dr. Thomas Schöne, zum Gespräch. Auch hier spielte der Umgang mit dem demographischen Wandel eine wichtige Rolle. JU-Bezirksvorsitzender Dr. Bernd Schulte freute sich über die Aufbruchsstimmung, die sich in Warstein inzwischen zeige: „Was hier in den letzten drei Jahren passiert ist, zeigt exemplarisch die vielen Chancen unserer südwestfälischen Heimat mit gesunden Strukturen, starken Unternehmen und tollen Arbeitgebern wie der Warsteiner Brauerei – und das in einer wunderschönen Landschaft.“ Ein kritischer Punkt, in dem sich die JU’ler einig waren, ist das Thema Windenergie: „Eine Verspargelung des Arnsberger Waldes muss auf jeden Fall verhindert werden – auch im Interesse der jungen Generation“, so Schulte.

