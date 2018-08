Kinderkantorei auf dem Gnadenhof in Barkhausen

Brilon-Totallokal: Nach vielen Chorproben und Auftritten unternahm der Kinderchor der Kanorei Brilon zum Ferienbeginn einen Ausflug zum Gnadenhof bei Barkhausen

brilon-totallokal: Die Einladung dazu erging von der Chorleiterin und Sängerin Melanie Howard-Friedland, die neben ihrer Haupttätigkeit, dem Dirigieren, seit mehreren Jahren den Hof bewirtschaftet. Zusammen mit Familienangehörigen sorgt sie dort für Pferde und Ponys, die für den Reitsport zu alt sind. Dazu sind in ihrer Obhut noch mehrere Hunde und Katzen.

Nach einem Rundgang erfuhren die Chorkinder viel über die Tierpflege und über die kleineren und größeren Wehwehchen der Vierbeiner. Sie waren begeistert, einen ganzen Nachmittag mit den Tieren verbringen zu können. Die großen und kleinen Pferde striegeln, füttern und streicheln zu dürfen, bereitete allen großes Vergnügen. Auch für Kaffee und Kuchen im großen Partyzelt hatten Melanie und die Betreuerinnen gesorgt.

Nach den Sommerferien, vom 30.August an, bginnen im Pfarrzentrum der Propsteigemeinde in der Kirchenstraße 1 in Brilon wieder die Chorproben. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen.

