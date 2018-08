KreisSportBund HSK veranstaltet Flag Football Aktionstag

Brilon-Totallokal: Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren haben am Mittwoch, den 5. September die Möglichkeit die kontaktfreie Variante des American Football kennenzulernen

brilon-totallokal: Der Aktionstag beginnt um 14 Uhr im aki Meschede (Lanfertsweg 21, 59872 Meschede). Unter Anleitung des American Football und Cheerleading Verband NRW, sowie den Brilon Lumberjacks wird den Kindern und Jugendlichen die grundliegende Spielidee vermittelt und verschiedenen Übungsformen durchgeführt. Zum Ende können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Spielen der Trendsportart erproben. Flag Football ist eine gemäßigte Variante des American Football, bei der die Verteidigung den Ball führenden Spieler nicht durch körperliches Tackling stoppt, sondern dadurch, dass ihm ein Stoffstreifen (Flag) aus dem Gürtel gezogen wird.

Der KreisSportBund HSK betont, dass sowohl Mädchen als auch Jungen an dem Aktionstag teilnehmen können. Besondere körperliche Voraussetzungen sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist auch nach 14 Uhr zu jeder Zeit möglich und erfordert keine Anmeldung. Die Maßnahme wird vom Bundesministerium des Innern auf Beschluss des Deutschen Bundestages gefördert. Neben dem Aktionstag für Kinder und Jugendliche bietet der KreisSportBund für Übungsleiter, Lehrer und sonstige Interessierte am 1. Dezember eine Fortbildung zum Thema „Einführung in das Flag Football Spiel“ an. In der Fortbildung werden grundlegende Kenntnisse der Sportart vermittelt. Das Ziel ist es die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu befähigen, Flag Football in den Unterricht bzw. die Übungsstunde einzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hochsauerlandsport.de/

Foto: (c) LSB NRW | Foto: Andrea Bowinkelmann

Quelle: i.A. Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon