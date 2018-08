Tennis – Stadtmeisterschaften feierten 10. Jubiläum

Brilon-Totallokal: Gastgebender Verein war in diesem Jahr der TC Brilon.

brilon-totallokal: Die Tennis – Stadtmeisterschaften feierten in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag. Eine Woche lang wurden bei bestem Wetter die Meister ermittelt.

Im Einzel und Doppel gingen die Teilnehmer in den verschiedenen Altersklassen an den Start. Besonders am Halbfinal- und Finaltag gab es viele spannende Matches, auch Überraschungen blieben nicht aus.

8 von 10 Titel gingen an den TC Brilon, jeweils ein Titel nach Alme und Madfeld.

Bei den Damen setzte sich die jüngste Spielerin durch. Kim Schulz, Führungsspielerin der 1. Damenmannschaft, gewann alle ihre Matches sehr souverän und gewann erstmals den Titel der Stadtmeisterin. Doch das sollte nicht der Einzige bei den diesjährigen Meisterschaften bleiben. Auch im Mixed setzte sie sich mit ihrem Partner und Trainer Stefan Elias im einem sehr spannenden Match gegen das Almer Spitzenduo Silvia Peucker und Markus Gräff durch.

Elias wiederum gewann direkt im Anschluss an das Mixed, wieder gegen Markus Gräff, auch den Titel in der Herrenkonkurrenz.

Eine eigene Vereinsmeisterschaft war die Herren 30 Konkurrenz. Alle Teilnehmer kamen aus Alme, am Ende setzte sich Steffen Helle durch.

Die Herren 50, 60 und Damen 40 Konkurrenzen gingen an den TC Brilon. Andreas Frigger (Herren 50) konnte sich wichtige Punkte für die Leistungsklasse sichern, Jan Stekelenburg (Herren 60) setzte sich in den Gruppenspielen mit lediglich einem Satz Vorsprung vor der Almer Konkurrenz durch.

Die Damen 40 Konkurrenz wurde ebenfalls in einer Gruppe gespielt, Conni Föckeler gewann hier wie gewohnt souverän.

Den einzigen Titel für Madfeld holten Gudrun Finger und Brunhilde Kemmerling im Damendoppel der Altersklasse 40. Auch hier entschied am Ende nur ein Satz, da alle drei Paarungen ein Match gewonnen und eins verloren hatten.

Das Herrendoppel wurde von Gerald Malter und Stefan Wittler dominiert, das Duo setzte sich eindeutig gegen die Konkurrenz durch.

Ebenfalls eindeutig ging der Herren 60 Doppel – Titel an Kurt Wächter und Helmut Hohmann, die Beiden konnten ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Bilder finden Sie auf www.tc-brilon-1907.de

Siegerliste:

Damen Kim Schulz Damen 40 Conni Föckeler Herren Stefan Elias Herren 30 Steffen Helle Herren 50 Andreas Frigger Herren 60 Jan Stekelenburg Mixed Kim Schulz / Stefan Elias Damen 40 Doppel Gudrun Finger / Brunhilde Kemmerling Herren Doppel Gerald Malter / Stefan Wittler Herren 60 Doppel Kurt Wächter / Helmut Hohmann

Foto (TC Brilon): Die Sieger und Platzierten der 10. Briloner Stadtmeisterschaften

Quelle: Stefan Elias, TC Brilon 07 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon