Unglaublicher Fund während der Restauration des Kirchturmes Bisher unbekanntes Dokument im Sockel des Dachhahns aus der Vergangenheit wiedergefunden und im Museum Haus Hövener digital aufgearbeitet

brilon-totallokal: Mitunter tritt die Vergangenheit dann wieder zu Tage, wenn man sie gar nicht erwartet. Diesen Eindruck hatten jedenfalls die Verantwortlichen der Restaurierung auf dem Dach des Kirchturmes in Brilon. Morgens früh, am 24. August, wurde der Hahn, der seit Jahrzehnten den Turm schmückt, abmontiert. Die Restaurierungsarbeiten am Dach der Propsteikirche erforderten dies.

Doch was die Anwesenden nicht vermuten konnten, war die Entdeckung einer Urkunde aus den 1920er Jahren im kugelförmigen Ende des Hahns. Sicher verwahrt in einem Reagenzglas und eingewickelt in mehreren Schichten Papier erzählt das Dokument eine für viele vergessene Geschichte. Aller Wahrscheinlichkeit nach verewigten sich die Beteiligten der Turmreparatur aus der Zeit vor fast 100 Jahren darin. Damals sorgte ein Blitzeinschlag für erhebliche Schäden am Dachstuhl und auch an dem Hahn selbst.

„In der nächsten Zeit wird veröffentlicht werden, worum es in dem Dokument geht.“ So Carsten Schlömer vom Museum Haus Hövener. Hierfür wurde das Stück Briloner Kirchengeschichte in das Museum transportiert. Dort wird es digital mit einem eigens dafür ausgelegten Scanner aufgearbeitet. Bereits jetzt lässt sich vermuten, dass die Urkunde weitaus mehr an Geschichte beinhaltet als eine einfache Aufstellung von Namen. Darauf weist zumindest der Umfang des Papiers hin. Immerhin handelt es sich um mehrere beidseitig beschriebene Blätter.

In naher Zukunft werden die Digitalisate dann den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brilon nähergebracht werden. Dies sei eine wichtige Angelegenheit so Schlömer weiter: „Die älteste Briloner Stadtgeschichte, die Vergangenheit der Menschen, die hier lebten und leben ist eng mit der Geschichte der Propsteikirche verflochten.“ Man darf also gespannt sein, was sich aus dem Fund für eine Briloner Geschichte schreiben lässt.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon