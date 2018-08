Danke an die Krankenhausreinigung! Bei den Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz bedankt

Brilon-Totallokal: Nirgendwo ist die Hygiene so wichtig wie im Krankenhaus… Danke an die Mitarbeiter !

brilon-totallokal: Danke! – Das wollten die Geschäftsführerin des Städtischen Krankenhauses Maria Hilf in Brilon, Sonja G. Drumm, und die Geschäftsführerin der WISAG Krankenhausreinigung, Elvira Dreher, ihren Mitarbeitern nicht nur einfach so sagen, sondern auch feiern! Denn nirgendwo ist die Hygiene so wichtig wie im Krankenhaus. Die Reinigungsteams des Krankenhauses und des Dienstleisters WISAG Krankenhausreinigung arbeiten täglich hart daran, dass sich Patienten, Besucher und Mitarbeiter im Hause nicht nur wohlfühlen, sondern dass sie vor allem wirksam vor Infektionsgefahren geschützt werden.

Dazu bedarf es besonderer Verfahren und Prozesse, die den erfahrenen und qualifizierten Reinigungskräften routiniert von der Hand gehen. Sie sorgen dafür, dass die strengen Hygienevorschriften eingehalten werden – sowohl bei der Unterhaltsreinigung als auch bei der desinfizierenden Reinigung in OP- und Intensivbereichen. Deshalb war es an der Zeit auch einmal gemeinsam zu feiern und den Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz zu danken.

Zahlreich wurde der Einladung gefolgt und die Teams starteten in einen stimmungsvollen, lockeren Nachmittag mit einem Grillfest im Gartenbereich des Hotels am Kurpark. Die Firma WISAG stiftete 3 Reisegutscheine im Wert von 400,-, 200,- und 150 Euro sowie diverse Kleinpreise wie den hauseigenen Fair-Trade-Kaffee Doña Victoria des WISAG Konzerns. Die beiden Geschäftsführerinnen lobten in ihren Reden die gute Arbeit der letzten 1,5 Jahre und betonten wie sehr, die gute Teamarbeit zu einer stabilen Patientenzufriedenheit beigetragen hat.

