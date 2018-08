Morgens früh, am 24. August, wurde der Hahn, der seit Jahrzehnten den Turm schmückt, abmontiert.

Brilon-Totallokal: Mitunter tritt die Vergangenheit dann wieder zu Tage, wenn man sie gar nicht erwartet…

brilon-totallokal: Doch was die Anwesenden nicht vermuten konnten, war die Entdeckung einer Urkunde aus den 1920er Jahren im kugelförmigen Ende des Hahns. Sicher verwahrt in einem Reagenzglas und eingewickelt in mehreren Schichten Papier erzählt das Dokument eine für viele vergessene Geschichte. Aller Wahrscheinlichkeit nach verewigten sich die Beteiligten der Turmreparatur aus der Zeit vor fast 100 Jahren darin. Damals sorgte ein Blitzeinschlag für erhebliche Schäden am Dachstuhl und auch an dem Hahn selbst.

Text – Auszug: Carsten Schlömer

