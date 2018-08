Ausflug des Caritas-Tagespflegehaus St. Petrus und Andreas

Brilon-Totallokal: Kaffeegenuss und Krautbund binden

brilon-totallokal: Die Schönheit und Heilkraft der Natur konnten die Gäste des Caritas-Tagespflegehauses St. Petrus und Andreas nach einem Ausflug zu den Meiler-Wochen in Hoppecke buchstäblich mit nach Hause nehmen. Gemeinsam nahmen die Seniorinnen und Senioren am Krautbund wickeln der KFG teil. Die üppigen, wohlriechenden Sträuße weckten auch Erinnerung an die Jugend.

„Schon damals haben wir diese Tradition gepflegt“, erinnert sich Anneliese Brüne, „Und es ist so schön, das immer noch erleben zu dürfen.“ Beim Kräuterbinden unterhielt sich die Runde bei selbst gebackenen Waffeln und Kaffee. „Unsere Gäste haben den Ausflug sehr genossen“, freute sich Annegret Reinhard, Einrichtungsleiterin Tagespflegehaus.

Bild Duftes Erinnerungsstück: Anneliese Brüne freute sich über das Krautbund, das sie selbst gewickelt hatte. Monika Muffert und Thomas Kleff vom Tagespflegehaus St. Petrus und Andreas begleiteten die Senioren bei ihrem Ausflug.

FOTO: CARITAS BRILON

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

