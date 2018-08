Vortrag und Beratung zum Behindertentestament

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr konnte die Lebenshilfe HSK den Rechtsanwalt Herrn Bonk aus Köln zum Thema „Behindertentestament“ gewinnen.

brilon-totallokal: Der Vortrag findet am 27.09.2018 um 18.00 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe in Brilon, Gartenstr. 47, statt. Am 28.09.2018 steht Herr Bonk für weitergehende Fragen in Einzelgesprächen zur Verfügung.

Die Mitglieder der Lebenshilfe HSK und alle weiteren Interessierten sind zu diesen kostenlosen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bis zum 20.08.2018 unter der Telefon-Nr. 02961-969514 gebeten.

Quelle: Evita Pretzsch, Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V. Hochsauerlandkreis

