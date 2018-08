Gesundheit fördern: SPORTGutscheine für Erstklässler

Brilon-Totallokal: Bewährte Zusammenarbeit zwischen dem KreisSportBund HSK und dem Gesundheitsamt auch vor dem Start ins neue Schuljahr 2018/19

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Rund 4.100 Kinder wurden in den vergangenen zwei Jahren im Hochsauerlandkreis eingeschult. Im Rahmen ihrer Schuleingangsuntersuchung erhielten sie noch vor dem Start in das Schulleben einen SPORTGutschein, mit dem sie ein halbes Jahr kostenlos an einem Sportvereinsangebot teilnehmen konnten. Diese bewährte Zusammenarbeit zwischen dem KreisSportBund HSK und dem Gesundheitsamt wird auch vor dem Start ins neue Schuljahr 2018/19 fortgeführt.

„Wir wollen den Kindern eine positive körperliche, geistige, soziale und emotionale Entwicklung durch den Sport bieten und damit die Gesundheit fördern“, erläutert Dr. Peter Kleeschulte, Leiter des Gesundheitsamtes, das vorrangige Ziel dieser Gutscheinaktion.

Die sich verändernde Lebenswelt der Kinder mit einem zunehmenden Bewegungsmangel und die Tatsache, dass gerade Kinder ihre Welt über Bewegung, Spiel und Sport entdecken, veranlassten das Kreisgesundheitsamt und den Kreissportbund HSK, dieses Projekt im Herbst 2016 gemeinsam zu initiieren. „Wir wollen zum einen die Chance nutzen, die Kinder in ihrer Entwicklung zu stärken und jedem Kind den Zugang zu einem Sportverein zu ermöglichen. Zum anderen bietet das Projekt unseren Sportvereinen die Möglichkeit, neue Mitglieder zu gewinnen und sich zukunftsfähig aufzustellen“, ergänzt Detlef Lins, Vorsitzender des Kreissportbundes.

Dr. Peter Kleeschulte und Detlef Lins sind sich einig, dass die Sportvereine mit ihren qualifizierten Übungsleitern und den vielfältigen Sport- und Bewegungsangeboten einen großen Beitrag für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder leisten können und somit die Grundlage für einen bewegungsfreudigen, aktiven und gesunden Lebensstil schaffen.

Weitere Informationen zum SPORTGutschein und den teilnehmenden Vereinen unter http://www.hochsauerlandsport.de.

Quelle: Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Pressestelle Hochsauerlandkreis

