Brilon-Totallokal: Nächstes Hansecafé auf dem Altstadtfest

brilon-totallokal: Am Samstag, 01. September 2018, lädt die Stadt Brilon zum Hansecafé im Rahmen des Altstadtfestes ein. Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Bürgermeister Dr. Bartsch und dem Organisationsteam der 40. Internationalen Hansetage 2020 bei einer Tasse Kaffee am Hansestand ins Gespräch kommen. Der Hansestand befindet sich wie im letzten Jahr auf der Hansemeile am Rathaus.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon