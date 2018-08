Robin Hogrebe ist Deutscher Meister im Bogenschiessen

Interview: Robin, der Bogensport ist ja doch eher eine seltenere Sportart. Wie bist Du dazu gekommen?



brilon-totallokal: Den Bogen anlegen, die Sehne mit drei Fingern spannen, ruhig werden, mit voller Konzentration das Ziel anvisieren und schließlich den Pfeil auf die Reise zu seinem Ziel schicken. All das ist dem 14-jährigen Bogenschützen von den Nighthunters Referinghausen Mitte August bei den Deutschen Meisterschaften in Hohegeiß/ Harz perfekt gelungen und deshalb darf er sich nun Deutscher Meister nennen. In seiner Altersgruppe U17 belegte er am Samstag in der sogenannten “Compound Unlimited-Klasse“ zunächst den 3. Platz und konnte sich einen Tag später in der Ein-Pfeil-Runde mit einer gehörigen Portion Coolness auf den 1. Rang vorschieben und verwies damit seine ärgsten Konkurrenten aus Baden Württemberg, NRW und Hessen auf den zweiten Podestplatz.

Aber nicht nur Robin durfte an den Deutschen Meisterschaften im Harz dabei sein. Auch Vater und Trainer Peter Hogrebe und sein kleiner Bruder Linus, der hessischer Landesmeister in seiner Altersgruppe ist, hatten sich im Vorfeld für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert und traten in dem Turnier an. Beide konnten jedoch nicht so überzeugen wie Robin, hatten aber jede Menge Spaß und sammelten wertvolle Erfahrungen für kommende Turniere.

Bei einem Besuch des frischgebackenen Deutschen Meisters erzählte er uns ein wenig über seinen Sport.

Robin, der Bogensport ist ja doch eher eine seltenere Sportart. Wie bist Du dazu gekommen?

Ich bin durch meinen Vater Peter, der selbst schon seit 20 Jahren schießt, zum Bogensport gekommen. Er hat ja auch hier in Referinghausen vor 8 Jahren den Bogensportclub “Nighthunters Referinghausen“ gegründet. Zunächst als Unterabteilung des Sportvereins, seit 2015 als eigenständiger Verein. Ich habe ihn immer begleitet und beim Training zugeschaut, mit 5 Jahren hab ich dann selbst angefangen.Zuerst mit einem normalen Jagdbogen, heute schieße ich mit einem Hightech Compound-Bogen und schieße genauso gut wie Papa.

Was macht Dir an Deinem Sport am meisten Spaß?

Jeder Schuss ist ist wieder anders. Man weiß gerade bei den Turnieren in unbekanntem Gelände ja nie, wie weit das Ziel entfernt. Da muss man jeden Schuss neu einschätzen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in hügeligem Gelände bergauf oder bergab schießen muss. Auch sind die Entfernungen zu dem Ziel unbekannt und man muss genau überlegen in welchem Winkel man den Bogen ansetzt, um den Pfeil überhaupt bis zum Ziel zu kriegen.

Außerdem haben wir ja im Frühjahr auch immer ein eigenes Turnier hier im Ort, die Referinghäuser Bogenjagd. Da schießen wir Vereinsmitglieder zwar nicht selbst mit, weil es da jede Menge Arbeit gibt, aber es ist auch mal interessant zu sehen, wie so eine Jagd organisiert wird und wie viel Arbeit dahinter steckt.

Wie oft und wo trainierst Du?

Ich trainiere zweimal in der Woche auf unserem Trainingsgelände in “Niggenhuses Steinbruch“ hier in Ref. Dort haben wir ein paar 3D-Tiere und Zielscheiben aufgebaut. Dazu kommen noch 2-3 Übungseinheiten auf eine Zielscheibe bei uns im Garten. Man muss natürlich immer aufpassen, dass keine anderen Leute in der Schussbahn herumlaufen und man niemanden gefährdet. Das ist total wichtig!

Papa und ich haben bei schlechtem Wetter auch schon mal bei uns in der Garage geübt, da haben wir dann aber eine Fensterscheibe und einen Schrank erlegt. Das fand Mama dann nicht so witzig (grinst).

Dein kleiner Bruder Linus schießt ja auch und ist ebenfalls schon hessischer Meister in seiner Altersklasse. Hilfst Du ihm im Training?

Ja klar gebe ich ihm schon mal den ein oder anderen Tipp. Ich find´ es auch toll, dass wir zusammen mit unserem Vater zu Turnieren fahren. Bei schönem Wetter ist das auch öfters mit Zelten verbunden, da die Turniere meistens über zwei Tage gehen und nicht unbedingt hier vor der Haustür sind.

Da es im Bogensport eigentlich gar keine richtige Saison gibt, gilt auch hier: Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Als nächstes stehen in diesem Jahr noch Turniere in Breidenbach, Wendershausen und Castrop Rauxel an. Dafür wünschen wir Robin und seinem Vater und dem kleinen Bruder auch weiterhin viel Erfolg!

Quelle: Claudia Pape

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon