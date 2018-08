Stadtspaziergang durch Brilon jeden Mittwochabend

Brilon-Totallokal: Erleben Sie bei einer Stadtführung spannende Geschichte(n) der liebenswerten 800 Jahre alten Hansestadt Brilon

brilon-totallokal: Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr (August – September) erwartet die Stadtführergilde des Briloner Heimatbundes Semper Idem Sie am Museum Haus Hövener, direkt am historischen Marktplatz. Nach dem Geschichtsrundgang (ca. eine Stunde) besteht die Möglichkeit, die Führung in geselliger Runde in einem alten Wirtshaus der Stadt ausklingen zu lassen. Eine Anmeldung ist erforderlich, diese nimmt das Museum Haus Hövener unter Tel.: 02961-9 63 99 01 und unter museum@haus-hoevener.de gern für Sie entgegen.

Weiterhin haben Sie die Gelegenheit jeden Samstag um 11.00 Uhr an einer Geschichtsführung ab Museum Haus Hövener teilzunehmen.

Die Kosten betragen 4,00 € pro Person, Jugendliche( bis 18 Jahre) 2,00 €, Kinder bis 12 Jahre sind frei, Familien mit bis zu drei Kindern 10 €uro.

Quelle: Briloner Heimatbund Semper Idem e.V.

