Briloner Ministranten in Rom

Brilon-Totallokal: Fünf Briloner Messdienerinnen und Messdiener begaben sich in den Sommerferien auf den Weg in die ewige Stadt

brilon-totallokal: Zusammen mit einer 50-köpfigen Gruppe aus dem Dekanat Hochsauerland Ost stimmte man sich auf der 20 stündigen Fahrt auf die internationale Ministrantenwallfahrt 2018 in Rom ein.

In Rom angekommen wurden sich gleich von warmen 30 Grad begrüßt, welches sie die ganzen Tage über begleitete. Mit Stadtkaplan Laubhold begaben sie sich direkt auf eine erste Erkundungstour einer beeindruckenden Stadt. Mit einem gemeinsamen Eröffnungsgottesdienst des Erzbistums Paderborn begann dann offiziell unsere Teilnahme an der CIM 2018.

Neben den ganzen kleinen Highlights in der Gemeinschaft, war das größte Highlight natürlich die Audienz bei Papst Franziskus mit 60.000 anderen Ministranten aus der ganzen Welt. Ein einmaliges Erlebnis, welches die 38 Grad in der prallen Sonne, auf dem Petersplatz, zur Nebensache werden ließ. Allen in allem blicken die Fünf auf eine Reise zurück, welche sie wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht mehr vergessen werden.

©Sabrina Jorewitz

Quelle: Silvia Jorewitz, Messdiener-Management

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon