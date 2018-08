Spannendes Wochenende in Fort Fun

Brilon-Totallokal: Das Jugendorchester des Musikvereins Rösenbeck im Freizeitpark

brilon-totallokal: Am Letzten Wochenende der Sommerferien richtete der Musikverein Rösenbeck ein Wochenende in Fort Fun für sein Jugendorchester aus.

Abseits der alltäglichen Instrumentenausbildung stand an diesem Wochenende die Gemeinschaft, Spiel und Spaß im Vordergrund. Insgesamt 18 Kinder und Jugendliche nahmen am Wochenende teil. Am Freitagnachmittag fuhren die Kinder nach Fort Fun, wo die Blockhütten im Fort Fun Abenteuercamp bezogen wurden. Nach dem gemeinsamen Abendessen spielten die Kinder und Betreuer gemeinsam bis in die Nacht hinein. Am Samstag ging es dann in den Freizeitpark: Nach einem stärkenden Frühstück erkundeten die Jungmusiker den Park in Kleingruppen.

Aufgrund eines Regenschauers ging es schon früher als geplant zurück in die Blockhütten. Abends wurde trotz des schlechten Wetters gemeinsam gegrillt und gespielt. Am Sonntagmorgen konnten alle noch einmal den Park erkunden, bevor es mittags zurück in die Heimat ging.

Foto: Das Rösenbecker Jugendorchester in Fort Fun

Quelle – Christina Schmidt, Musikverein Rösenbeck

