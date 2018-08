Sparkasse Hochsauerland: PLANSPIEL BÖRSE

Brilon-Totallokal: Start frei für mehr Wirtschaftswissen! Das Planspiel Börse der Sparkassen geht in die neue Spielrunde 2018!

brilon-totallokal: Seit 36 Jahren überzeugt das Planspiel Börse der Sparkassen als spannendes Online-Lernspiel für Schüler. Spielerisch und trotzdem realitätsnah sammeln die Teilnehmer Erfahrungen in der Börsen- und Wirtschaftswelt. Am 26. September startet der diesjährige Wettbewerb, bei dem auch wieder zahlreiche Teams aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden dabei sein werden. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen.

Elf Wochen lang können die Schüler risikolos ihr virtuelles Kapital in Höhe von 50.000€ einsetzen und die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Alle Orders werden mit realen Börsenkursen abgerechnet.

Doch nicht nur der Gewinn zählt, denn das Planspiel Börse will die Teilnehmer auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigener Wertung. Das erlaubt den Teilnehmern, gezielt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Zusätzlich finden sie auf den Webseiten des Planspiel Börse viele weitere Informationen, die das Thema einfach und verständlich erläutern.

Registrierung und Teilnahme am Planspiel Börse erfolgen einfach über Desktop, Tablet oder Smartphone. Das neue Anmeldeverfahren ermöglicht es den Teilnehmern noch einfacher am Spiel teilzunehmen. So kann der Spielgruppenleiter seine Gruppenpartner einfach über WhatsApp zum Spiel einladen. Jeder Teilnehmer kann den Depotstand und das Börsengeschehen an seinem Smartphone einsehen.

Die besten Schülerteams der Sparkasse Hochsauerland gewinnen einen attraktiven Geldpreis sowie einen eintägigen Ausflug um das Börsengeschehen hautnah mitzuerleben.

Die bundesweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung sowie in der Nachhaltigkeitswertung werden zur exklusiven Planspiel-Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmenprogramm eingeladen. Außerdem gewinnen die betreuenden Schulen einen erlebnisreichen Aktionstag zur finanziellen Bildung.

Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Die Sparkasse Hochsauerland übernimmt alle anfallenden Teilnehmergebühren. Alle weiterführenden Schulen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Hochsauerland wurden mit Informationsmaterial versorgt und zur Teilnahme eingeladen. Los geht es ab dem 26. September, Spielende ist der 12. Dezember 2018. Weitere Informationen gibt es auf www.sparkasse-hochsauerland.de oder www.planspiel-boerse.de.

Die Sparkasse Hochsauerland wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg.

Quelle: Bernhard Hohmann, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon