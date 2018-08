Anita Woyczechowski und Gabriele Brückner wurden verabschiedet

Brilon-Totallokal: Gabriele Brückner und Anita Woyczechowski hatten ihren letzten Arbeitstag vor dem Ruhestand, im Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon.

brilon-totallokal: Frau Brückner ging zum 31.07. in Rente, Frau Woyczechowski zum 31.08.2018. Frau Woyczechowski ist bereits seit 1969 im Krankenhaus Maria Hilf tätig – also fast 50 Jahre, Frau Brückner seit 1996, vorher war sie bereits seit 1973 bei der Stadtverwaltung in Brilon in verschiedenen Bereichen tätig.

Nachfolgend jeweils ein kleiner beruflicher Lebenslauf der Kolleginnen:

Frau Anita Woyczechowski war bereits von 1969 an im Krankenhaus tätig und hat damit ihr gesamtes 49jähriges Berufsleben im Krankenhaus verbracht. Nachdem sie zunächst ab 1969 in der Krankenhausküche tätig war entschloss sie sich im Jahre 1975, in der hauseigenen Schule eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin zu absolvieren. Als solche war sie dann bis zum Jahr 1994 in den verschiedensten Stationsbereichen des Hauses eingesetzt. Dann übernahm sie verantwortlich die Arbeit im Krankenhausarchiv und war dort bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand tätig.

Frau Gabriele Brückner wurde nach dem Besuch der zweijährigen Handelsschule in Brilon in den Jahren 1971 bis 1973 bei der Firma Witteler in Brilon zur Bürokauffrau ausgebildet. Von 1973 bis 1981 war sie als Sachbearbeiterin der Stadt Brilon in der Stadtkämmerei und der Stadtkasse tätig und wechselte dann ab 1981 als Schulsekretärin in die Eduard-Pape Schule. Nach ihrer nebenberuflichen Weiterbildung zur Betriebswirtin wurde sie ab 1996 im Krankenhaus eingestellt und verantwortete dort die Bereiche Leistungsabrechnung und Patientenaufnahme.

Beiden Mitarbeiterinnen ist das Krankenhaus auf Grund der langjährigen Tätigkeit zu großem Dank verpflichtet.

