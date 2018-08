Ausbildung zum Fußballtrainer DFB C-Lizenz

Brilon-Totallokal: Eingeladen sind alle aktiven Trainer im Jugend u. Seniorenbereich aber auch alle aktive/ehemaligen Spieler oder sonstigen Interessenten.

brilon-totallokal: Der Fußballkreis HSK-Ost (Brilon) bietet auch in diesem Winter wieder einen Lehrgang zum DFB Fußball-Trainer C-Lizenz an. Eingeladen zur Teilnahme an diesem Lehrgang sind alle aktiven Trainer im Jugend u. Seniorenbereich aber auch alle aktive/ehemaligen Spieler oder sonstigen Interessenten, die ihr Wissen um eine fundierte Ausbildung im Kinder-und Jugendfußball erweitern oder den Grundstock für höhere Lizenzen als Fußballtrainer legen möchten.

Bei ausreichender Teilnehmerzahl (20 Personen) findet der Lehrgang bereits ab Mitte November jeweils am Samstag in der Kreissporthalle in Brilon statt. Der Lehrgang umfasst ca. 120 Lerneinheiten (45 Minuten) in „Fußball in Theorie und Praxis“, eine Schiedsrichterunterweisung sowie Unterweisungen in Sofortmaßnahmen bei Sportverletzungen. Den Lehrgang leiten auch in diesem Jahr Stephan und Willi Vogel vom DFB-Stützpunkt.

Für Interessenten bieten wir eine Info- Verantstaltung an, die am Mittwoch, dem 19.09. um 20.00 Uhr in den Räumen der Kreissporthalle in Brilon stattfindet.

Vorabinfos und eure Teilnahme am Infoabend bestätigen an willivogel61@gmx.de

Quelle: Stephan Vogel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon