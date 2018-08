Bebauungsplanänderung Madfeld

Brilon-Totallokal: Zur geplanten Aufstellung der 1. ordentlichen Änderung des Bebauungsplanes Brilon-Madfeld Nr. 2 a „Stemmel“ findet am Donnerstag, 13. September 2018, um 18:30 Uhr im Hallenbad Madfeld, Tribüne die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung statt.

brilon-totallokal: Ziel ist es, den rückwärtigen Bereich eines oder mehrerer Grundstücke an der Almer Straße baulich nutzbar zu machen und damit zusätzliche Baugrundstücke in dem bestehenden Wohngebiet zu schaffen. Beabsichtigt ist, die im rechtskräftigen Bebauungsplan als nicht überbaubare Flächen festgesetzten zurückliegenden Grundstücksteile in überbaubare Flächen im Allgemeinen Wohngebiet (WA) umzuwandeln. Für die innere Erschließung der Wohngebietsverdichtung sind unterschiedliche Lösungsansätze denkbar.

Die Öffentlichkeit soll frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung und Entwicklung des Änderungsbereiches in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet werden.

Zu diesem Zweck werden zwei Planvarianten sowie alternative Erschließungsmöglichkeiten im Rahmen einer Bürgerversammlung gemäß § 3 (1) Satz 1 BauGB durch die Verwaltung vorgestellt und erläutert.

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Zu den Planungsabsichten kann Stellung genommen werden. Anlieger, die an der Planung teilhaben möchten, können ihre Interessen darlegen.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

