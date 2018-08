CDU Kreisvorstand besucht HSK Duschkabinenbau

Brilon-Totallokal: „Unternehmen wie Schulte Duschkabinen sind es, die durch Innovationen und qualifizierte Beschäftigte unsere Wirtschaftsregion prägen…“

brilon-totallokal: Im Rahmen seiner Sommertour hat der geschäftsführende Kreisvorstand der CDU Halt in Bigge gemacht: Bei der HSK Duschkabinenbau KG begrüßten Joachim Schulte und Stefan Hirnstein die Gruppe, um über die Entwicklung des Unternehmens Auskunft zu geben.

Das familiengeführte Unternehmen beschreibt sich als Partner des Handwerks und feierte im Jahr 2013 sein 20-jähriges Bestehen. Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter, sagte, er lege besonderen Wert auf die persönliche Kundennähe, Verlässlichkeit und die hohe Kompetenz in Bezug auf die firmeneigenen Kernprodukte.

In einer anschließenden Führung durch die unternehmensinterne Glasverarbeitung konnte der Kreisvorstand einen Eindruck von der Produktvielfalt und dem Engagement der Mitarbeiter gewinnen. Stefan Hirnstein betonte, dass das Unternehmen nicht nur kontinuierlich an neuen Produkten arbeite, sondern auch daran, Produktionsabläufe zu verbessern. Dazu sagt der CDU Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff: „Unternehmen wie Schulte Duschkabinen sind es, die durch Innovationen und qualifizierte Beschäftigte unsere Wirtschaftsregion prägen. Politisch begleiten müssen wir dies unter anderem durch Investitionen in Straße, Schiene und schnelles Internet.“

Quelle: i.A. Larissa Vollmer / CDU-Kreisverband Hochsauerland

