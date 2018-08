Dreist: Komplette Sofa-Garnitur und Tisch illegal entsorgt

Brilon-Totallokal: Für Hinweise, die zu dem oder zu den Tätern führen, hat die Stadt Olsberg eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt.

brilon-totallokal: Olsberg. Besonders dreister Fall von Umwelt-Ferkelei: Bislang unbekannte Täter haben am Glascontainer-Standort an der Straße „Am Heidfeld“ gleich eine ganze Sofa-Garnitur sowie einen Tisch illegal „entsorgt“. Für Hinweise, die zu dem oder zu den Tätern führen, hat die Stadt Olsberg eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt.

Denn illegale Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Den Verursachern drohen empfindliche Geldbußen – in manchen Fällen wird sie sogar als Straftat bewertet. Doch auch unabhängig von der rechtlichen Betrachtung sind „wilde Müllkippen“ ein Ärgernis: Die Stadt Olsberg muss nun für die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung von Sofa-Garnitur und Tisch sorgen. Das kostet Geld – diese Kosten müssen letztlich alle Bürgerinnen und Bürger über die Müllgebühren tragen.

Im Olsberger Rathaus setzt man deshalb darauf, besonders in diesem Fall die Verursacher ausfindig machen zu können. Tisch und Sofa-Garnitur haben „einen gewissen Wiedererkennungswert“, hofft Elmar Trippe, für Abfallwirtschaft zuständiger Mitarbeiter im Fachbereich öffentliche Ordnung und Soziales – möglicherweise können Nachbarn oder Bekannte des Täters die Möbel schon einmal gesehen haben. Auch der Transport der sperrigen Gegenstände muss auffällig gewesen sein – mit einem gewöhnlichen Pkw können sie nicht befördert worden sein. Deshalb setzt die Stadt Olsberg eine Belohnung für Mithilfe aus der Bürgerschaft aus, die zu den Tätern führt. Entsprechende Hinweise nimmt die Stadtverwaltung telefonisch unter 02962/982-275 oder per E-Mail an elmar.trippe@olsberg.de entgegen.

