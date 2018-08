Für Olsberger Handball-Herren beginnt am Samstag die Saison

Brilon-Totallokal: Die Handball-Herren des TSV Bigge/Olsberg gehen nun schon im siebten Jahr in Folge mit zwei Teams in die neue Saison.

brilon-totallokal: Die wie zuvor von Mario Pruditsch und Klaus Hansmann betreute „Zwote“ geht im Wesentlichen personell unverändert und mit den gleichen Vorgaben in die neue Saison wie in den Vorjahren. Man möchte bei den Spielen möglichst viel Freude haben und die unterschiedlichsten Spielern mit Teamgeist und Spaß für den Handball gewinnen bzw. halten. So erhielten in der letzten Saison mehr als 20 verschiedene Spieler, vom 17-jährigen Handballneuling bis zum Ü 50-Routinier, ihre Spielzeit und errangen dabei mit feinem Handball die Vizemeisterschaft in der 2. Kreisklasse des Handballkreises Iserlohn/Arnsberg.

Trainiert wird immer dienstags ab 18.30 und donnerstags ab 19.30 Uhr in der Halle am Aqua zusammen mit der 1. Herrenmannschaft. Neulinge und Quer- bzw. Wiedereinsteiger sind hierzu jederzeit herzlich willkommen.

Für die 1. Mannschaft haben seit Ende der letzten Saison Lukas Gödde und Carsten Vogt die Verantwortung übernommen. Unterstütz wird das Duo von ihrem Vorgänger Jörg Bedue, der sich um die Torwarte kümmert. Nach zuletzt zwei eher schwierigeren Jahren und dem Abgang einiger Spieler geht es in dieser Saison für die 1. Mannschaft um den letztjährigen Ligatoptorschützen Thomas Weber sowie die beiden Leistungsträger und Team-Urgesteine Patrick Gwozdz und Jan-Philipp Adam darum sich als Team neu zu finden und junge Spieler zu integrieren. Freude an einem Handball bei dem alle eingebunden werden und sich alle mit Leidenschaft einbringen sind die Zielsetzung für neue Saison.

Am Samstag dem 01. September beginnt um 16.30 Uhr die Saison 2018/2019 mit einem Pokalheimspiel gegen den zwei Klassen höher spielenden TV Lössel. Am Samstag dem 8. September erfolgt dann der Ligastart mit Heimspielen beider Herrenteams zu den üblichen Heimanwurfzeiten (18 Uhr Erste / 19.45 Uhr Zweite) in der Ballspielhalle am Auqa.

Bildunterschrift: Oben li.: Carsten Vogt, Lukas Gödde (Trainer Erste) / oben re: Jörg Bedue (TW-Trainer), Mario Pruditsch (Trainer Zweite) mit einigen Spielern der 1. und 2. Herren

Quelle: Carsten Vogt / TSV Bigge/Olsberg

