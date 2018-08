Heute: Volksbank Firmenlauf ab 15:30 Uhr

Brilon-Totallokal: 1000 und mehr Teilnehmer werden zum Firmenlauf erwartet

brilon-totallokal: Zum 30-jährigen Jubiläum des Briloner Altstadtfestes haben der Vorstand von Prima Brilon und BWT – Brilon Kultour ein umfangreiches Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt. So stimmt unter anderem die Hansemeile rund um das Rathaus am Samstag und Sonntag auf die 40. Internationalen Hansetage, die vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon stattfinden, ein.

Verschiedene Künstler versprechen erstklassige Unterhaltung für Groß und Klein.

Seit einigen Jahren bildet der Volksbank Firmenlauf den Startschuss zum Altstadtfest. Mit Stand vom 21. August lagen bereits 900 Anmeldungen für den diesjährigen Firmenlauf am Freitag, den 31. August, vor. Nach den Siegerehrungen der diversen Läufe beginnt um 20 Uhr auf der Bühne des Marktplatzes das musikalische Programm des Altstadtfestes mit der Band „Soundpark“. Ihr Auftritt ist bis 23.30 Uhr geplant.

