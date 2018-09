Brilon-Totallokal: Stromverteilung in Brand geraten…

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon wurde am Freitagmittag (31.08.2018) um 13.02 Uhr zu einem Brand in Hoppecke alarmiert. Dort war in einem Industriebetrieb eine außerhalb der Werksgebäude an der L 870 liegende Stromverteilung in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den brennenden Schaltschrank unter Einsatz von schwerem Atemschutz mit Kohlendioxid schnell löschen.

Die Löschgruppen Hoppecke und Messinghausen sowie der Löschzug Brilon waren rund 1 ½ Stunden mit 44 Einsatzkräften im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Die L 870 war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, stv. Pressesprecher Marcus Bange

