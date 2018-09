Jugendfeuerwehr Brilon – Wir suchen DICH für UNS beim Altstadtfest

Brilon-Totallokal: „Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann“ Wir suchen DICH für UNS beim Altstadtfest

brilon-totallokal: Wir haben noch Plätze frei! „Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann sein“ muss kein Kindheitstraum bleiben! Werde Mitglied in einem starken Team, in der Jugendfeuerwehr der Kernstadt oder in einer Jugendfeuerwehr in sechs Briloner Ortsteilen.

Die Briloner Jugendfeuerwehr stellt sich am Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr auf dem Briloner Altstadtfest vor. In der Strackestraße neben dem Rathaus können sich Mädchen und Jungen über die Mitwirkung in der Jugendfeuerwehr informieren. Neben dem modernsten Löschfahrzeug werden auch einige Geräte vorgestellt. Dabei können auch kleine Übungen durchgeführt werden. Hier gibt es Feuerwehr zum Anfassen.

Die Jugendfeuerwehr besteht jedoch nicht nur aus Feuerwehrdienst. Auch die allgemeine Jugendarbeit kommt nicht zu kurz. Über alle Aktivitäten gibt es am Sonntag ausführliche Infos. Aufgenommen werden Mädchen und Jungen zwischen 10 und 17 Jahren. Neue große und kleine Feuerwehrleute werden immer gebraucht, wir suchen DICH für UNS! Besucht uns beim Altstadtfest am Sonntag.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, stv. Pressesprecher Marcus Bange

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon