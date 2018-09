Kapellenschöpfungen – dritte Gemeinschaftsausstellung

Brilon-Totallokal: „aufruhr“ das andere Ruhrgebiet mit Arnsberg, Bestwig, Brilon, Meschede

brilon-totallokal: Kapellen gibt es an vielen Stellen im aufruhr-Raum zu entdecken. Sie sind Zeugen einer jahrhundertealten Glaubenstradition im Sauerland. Mal liegen sie abseits und versteckt, mal sind sie pompös und sehr präsent. Im Rahmen des Projektes „aufruhr – -das andere Ruhrgebiet“ möchten die vier beteiligten Gemeinden die Kapellen der Region unter einem neuen Blickwinkel betrachten, nämlich einem künstlerischen. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben sich von den Glaubensorten inspirieren lassen und „Kapellenschöpfungen“ realisiert, die neue Akzente setzen – einige plakativ, andere zurückhaltend, aber alle mit sehr viel Gespür für diese besonderen Gebäude.

Alte Fototechnik im Einsatz

Ralf Litera hat die Fenster der Kreuzwegkapelle in Bestwig-Velmede quasi verhängt. In der nunmehr 132 Jahre alten Kapelle, die nur durch großen Einsatz an Geldmitteln und Arbeitszeiten erhalten werden konnte, sind die Fenstermotive, der Leidensweg Christi, von außen nicht erkennbar. Der Grund hierzu liegt in einer Schutzverglasung die Ultraviolettes Licht nicht auf die bemalten Glasflächen durchlässt. Die Faszination der Fenstermotive ist daher nur von innen sichtbar. Mit einer alten Entwicklertechnik die ihr zu Hause im Blaudruck hat, ist die Wiedergabe eines Teils der Fensterbemalung erfolgt. Bewusst hat er die Darstellung des Leidensweges weggelassen. Es geht dem Künstler um die Sensibilisierung des Betrachter(s)/in und die Einforderung einer bestimmten Haltung von ihm/ihr zu dem Bild welches er nur als Blaudruck in der Fensternische, jedoch ohne das Motiv, sehen kann.

Verbindendes Element

Ralf Peus, Bestwigs Bürgermeister, wies auf den Start von „aufruhr“ 2006 hin, durch den seither sehr viele Kunstobjekte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Viele Künstler sind dadurch aus der Unbekanntheit hervorgeholt worden. Für die beteiligten Kommunen ist „aufruhr“ ein verbindendes Element. Erst durch die Aktivitäten von „aufruhr“ sei ihm durch die Tage des offenen Ateliers erst bewusst geworden, wie viele heimische Künstler es gibt. Beide anwesende Bürgermeister betonten: „Gerade in Sachen Kunst und Kultur seien die Kommunen gut beraten interkommunal zu agieren. Davon profitieren Kommunen und Künstler“.

Kunst an ungewöhnlichen Orten

Katrin Brand wies darauf hin, dass es darum geht die Kunst an ungewöhnlichen Orten als Museen darzustellen. Die Ausstellung kombiniert daher auch ganz bewusst mit dem Tag des offenen Denkmals am neunten September. Es geht hierbei auch um die Förderung und Bekanntmachung der Künstler. Alle Objekte wurden von einer Jury ausgesucht. Die Ausstellung „Kapellenschöpfungen“ findet am achten und neunten September und am 15. und 16. September jeweils in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Der Eintritt zu den Objekten ist frei.

Die Ausstellungsorte sind:

Arnsberg 1. Kreuzbergkapelle- Kapelle zu den sieben Schmerzen Mariens, 2. St. Johannes Nepomuk-Kapelle Zum Schützenhof 1, 3. Marienkapelle am Mariengymnasium, 4. Bildstock im historischen Rathaus, 5. Krankenhauskapelle des Marienhospitals Nordring 37, 6. Möhnefriedhof Möhnestraße 100 a

Bestwig: 1. Kreuzwegkapelle nähe Kanalstr. 17 in Velmede, 2. Lourdes-Grotte in Grimmlinghausen

Brilon: 1. 1. Kapelle des Krankenhauses Maria Hilf Am Schönschede 1, 2. Keffelke-Kapelle Keffelke 2, (an der B 7, Ortsausgang Brilon Richtung Marsberg) hier findet am neunten September um 17:00 Uhr ein Konzert statt.

Meschede: 1. Halloh-Kapelle Hallohweg in Wallen, hier findet am neunten September um 14:30 eine Andacht statt. 2. Schlosskapelle St. Johannes Baptist in Laer, 3. Michaelskapelle (Klausenkapelle) Klausenweg, 4. Kapelle „Zu den 14 Nothelfern“ Sägemühle 17 in Remblinghausen

Quelle: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon