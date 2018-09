Neuer Kurs bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Die VHS Brilon startet einen neuen Yoga -Kurs für Kinder von 4 bis 7 Jahren.

brilon-totallokal: In diesem Kurs lernen die Kinder spielerisch die ersten Asanas (Körperhaltungen) des Yogas kennen. Die Kinder erfahren in kreativen und kindgerechten Yoga-Einheiten die Freude an Bewegung und Phantasie, kombiniert mit einer wohltuenden Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Der Kurs findet ab dem 18. September an zehn Nachmittagen immer dienstags von 16:15 bis 17:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Brilon-Totallokal: Unter dem Motto „Herbstgeflüster“ bietet die VHS Brilon einen herbstlichen Kochkurs an.

brilon-totallokal: Wenn die Tage kürzer werden, ist es wieder Zeit für knackige, deftige und wärmende Leckereien aus Apfel, Birne, Kürbis, Kartoffeln, Pilzen und Co. Ob als Suppe, Auflauf oder Dessert – es wird für jeden etwas dabei sein. Der Kurs findet am Mittwoch, den 19. September, von 18:30 bis 21:30 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Die VHS Olsberg bietet einen Computer-Grundlagen-Kurs an. Der Kurs bietet den Einstieg in die Bedienung des Computers für die berufliche und private Nutzung. Neben theoretischen Grundlagen liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Arbeit am PC. Vermittelte Inhalte sind z.B. die Grundbedienung von Windows, Organisation von Ordnern und Dateien sowie der Einstieg in das Internet. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Der Kurs findet ab dem 17. September an sechs Abenden montags und mittwochs jeweils von 18:30 bis 20:45 Uhr in der Olsberger Sekundarschule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

