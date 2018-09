Warntag NRW am 6. September 2018

Brilon-Totallokal: Am ersten Warntag in NRW werden am Donnerstag. 06.09.2018, um 10 Uhr auch in der Stadt Brilon die Sirenen getestet.

brilon-totallokal: Mit der Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird daneben im gesamten Bundesland eine Probewarnmeldung verschickt. Mit dem Warntag soll nach Angaben des NRW-Innenministeriums das Thema „Warnung“ wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Bei besonderen Ereignissen wie bspw. Unwettern oder Großbränden soll durch die Warnung die Bevölkerung gewarnt werden. Vielen ist die Bedeutung der Warnsignale aber nicht mehr bekannt.

Nach der Umrüstung der Sirenen auf die digitale Alarmierung heulen die Sirenen am Donnerstag in der Kernstadt und in acht Ortsteilen. In Alme, Nehden, Scharfenberg und Rixen erfolgt die Umrüstung der Sirenen erst am Donnerstag. Unter Umständen erfolgt daher in diesen Ortsteilen noch keine Warnung. In Brilon-Wald und Gudenhagen-Petersborn wird die Warnung mit mobilen Sirenen durchgeführt. Dort löst die Feuerwehr um 10.00 Uhr eine mobile Sirene aus. Sie ist auf einem Fahrzeug montiert und kann universell eingesetzt werden. Die mobilen Sirenen werden in Brilon-Wald vom Platz an der Schützenhalle und in Gudenhagen-Petersborn vom Platz vor der ehemaligen Grundschule, heute Kindergarten, ausgelöst. In Radlinghausen und Esshoff erfolgt am Donnerstag keine Warnung. Im Ernstfall würden auch hier mobile Sirenen eingesetzt.

Insgesamt gibt es im Stadtgebiet Brilon 17 stationäre Sirenen. Die beiden mobilen Sirenen sind in Hoppecke und Brilon stationiert. Damit können auch Warndurchsagen erfolgen, um begrenzte Warnungen durchzuführen.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise sind unter www.warnung.nrw sowie auf den Homepages des Ministeriums des Innern NRW – www.im.nrw – und der Feuerwehr Brilon – www.feuerwehr-brilon.de – erhältlich.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

