Blauer Himmel voller Ballone – Night-Glow – Abendstart

Brilon-Totallokal: Zweiter Montgolfiade-Tag verwöhnt mit traumhaften Massenstarts

brilon-totallokal: Warstein, 1. September 2018 – „Glück ab und Gut Land“ hieß es am ersten Montgolfiade-Samstag für insgesamt 228 Heißluftballone, die Richtung Ruhrtal gen Himmel stiegen. Neben den Massenstarts sorgte das Rahmenprogramm für ausgelassene Stimmung auf dem WIM-Gelände. Auch das Night-Glow mit 25 Hüllen konnte planmäßig stattfinden.

Das sonnige Wetter ermöglichte schon am Morgen einen malerischen Massenstart mit 98 Ballonen vom Warsteiner Montgolfiade-Gelände und begeisterte die Frühaufsteher. Etwas später als geplant wurde am Abend um 18:30 Uhr die rote gegen die grüne Startflagge ausgetauscht und ein zweiter Massenstart mit 130 Heißlüftern durchgeführt. Beide Male ging es für die bunten Himmelsstürmer wie schon am Vortag über den Stimm-Stamm in Richtung Ruhrtal.

Mit einem Night-Glow, bei dem sich erneut die neue Sonderform „Owlbert Eyenstein“ unter die Heißluftballone mischte und dem Feuerwerk im Anschluss sowie der Party im Festzelt mit der Band „Planless“ aus Wickede kamen die 28.000 Ballonsportbegeisterten voll auf Ihre Kosten.

Weitere Informationen zum Programm der 28. Warsteiner Internationalen Montgolfiade sind auf der Homepage www.warsteiner-wim.com zu finden.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade:

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 28. WIM werden vom 31. August bis 8. September 2018 mehr als 200 Ballonpiloten aus über 10 Nationen und über 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner International Montgolfiade GmbH mit den Geschäftsführern Uwe Wendt und Marcus Wendel. Hauptsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.

Quelle: Jessica Wilhelm / Warsteiner Brauerei

