brilon-totallokal: Zum letztjährigen Altstadtfest wurde sie eingeführt: Die „Wir-In-Brilon“ Bonuskarte. Wer die Karte bis jetzt noch nicht besitzt, sollte dies schnellsten ändern, denn im September belohnen Brilons Einzelhändler ihre Kunden mit doppelten Punkten beim Einkaufen. Alle teilnehmenden Betriebe spendieren Ihren Kunden die doppelte Punktzahl bei einem Einkauf. „Einfach die Karte beim teilnehmenden Händler vorzeigen und in wenigen Schritten sind die Punkte auf der Karte. Brilon hat noch viele inhabergeführte Geschäfte die mit Service und Beratung überzeugen. Wir wollen uns mit der W.I.B-Bonuskarte bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken und legen im September mit der Aktion „Ein Monat doppelt Punkten“ noch einen drauf.“ so Stefan Scharfenbaum, 1. Vorsitzender von Prima Brilon.

Wie bekommt der Kunde die W.I.B.-Karte? Ganz einfach: Man geht in eines der teilnehmenden Geschäfte. Dort bekommt man für 5 € die Karte, sowie ein Infoblatt mit Startcode. Diesen gibt man auf der Homepage prima-brilon.de ein und dort kann man seine Daten selber eingeben. „Jeder Kunde hat jederzeit die volle Kontrolle über seine Daten.“, erläutert Christian Leiße, 2. Vorsitzender von Prima Brilon das System. Auch aus Sicht der städtischen Wirtschaftsförderung ist die W.I.B-Bonuskarte eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: „Die Menschen erwarten in einer Innenstadt verschiedene Einzelhandelsgeschäfte, auch wenn leider immer mehr Menschen im Internet kaufen. Durch das veränderte Kaufverhalten sehen viele Innenstädte immer gleicher aus, man findet fast nur noch Filialisten. Brilon hebt sich wohltuend, auch was das Thema Leerstand betrifft, von anderen Städten ab.“, so Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH. Diese Attraktivität zu erhalten, muss das Ziel aller sein und die Bonuskarte ist das optimale Instrument hierfür. Kunden dokumentieren ihre Verbundenheit zur Region und kaufen vielleicht auch auf Grund der zu erwartenden Punkte, häufiger in den heimischen Geschäften ein. Die Händler belohnen mit den Punkten die Treue der Kunden, die wiederum mit den gesammelten Punkten beim nächsten Einkauf sparen können. Wer also noch keine Bonuskarte besitzt, sollte sich jetzt diese Karte sichern. Unterstützen Sie den Einzelhandel vor Ort und profitieren Sie im September von der Aktion: Ein Jahr W.I.B-Bonuskarte – Ein Monat doppelt Punkten.

