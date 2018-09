Premiere gelungen – Hansekids zum ersten Mal beim Altstadtfest

Brilon-Totallokal: Hansemeile rund ums Rathaus mit vielen attraktiven Handwerkern lockte… „Hansekids“ feierten ihre Premiere beim Fest…



brilon-totallokal: Mit den Hansekids ist das Briloner Altstadtfest um eine Attraktion reicher. Das 30. Altstadtfest war wieder ein Publikumsmagnet und zog am vergangenen Samstag und Sonntag zahlreiche Gäste in die Innenstadt. Nachdem im letzten Jahr als Neuerung eine Hansemeile rund ums Rathaus mit vielen attraktiven Handwerkern lockte, feierten die Briloner Schulen im „Hansekids“-Bereich ihre Premiere beim Fest. An beiden Tagen boten die drei Grundschulen, die Sekundarschule, die Marienschule, die Roman-Herzog-Schule und das Gymnasium Petrinum im Steinweg ein attraktives Programm an.

Die Katholische Grundschule St. Engelbert, der Grundschulverbund Alme-Hoppecke-Thülen und die Katholische Grundschule Ratmerstein boten neben tollen Bastelangeboten einen Stelzengeschicklichkeitsparcours an. Die Marienschule brachte einen sehr gut inszenierten historischen Hexenprozess auf die Hansekids-Bühne. Die „Esel-Kekse“ der Roman-Herzog-Schule überzeugten kleine und große Besucher mit ihrem guten Geschmack. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule feilschten gekonnt mit interessierten Käufern um handgemachte Steckenpferde und Lederbeutel. Am Stand des Gymnasium Petrinum wurde die alte Handwerkskunst des Papierschöpfens gezeigt. Buckelkrämer-Trupps veräußerten ihre Waren auf dem gesamten Festgelände. Tassen, Mousepads und T-Shirts mit den Wappen Brilons und der Ortsteile gehörten zum Warenangebot.

Mädchen von links: Paula Kleine, Franziska Abram, Alija Metelita

Beeindruckend waren die Akrobaten und Blumenmädchen vom Petrinum, die zahlreiche Besucher zur Bühne lockte. „Alle Kinder und Jugendlichen waren mit großem Einsatz bei der Sache. Klasse, was die Briloner Schulen aufgeboten haben“, so Ute Hachmann, Projektleiterin der Internationalen Hansetage, die 2020 in Brilon stattfinden werden. „Das war wie eine kleine Generalprobe für unser großes Fest in zwei Jahren.“

Quelle Text + Bild: Ute Hachmann / Bild: Theater- und Tanzgruppe des Gymnasium

