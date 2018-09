8. Volksbank Firmenlauf in Brilon: Über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

brilon-totallokal: Über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen am vergangenen Freitag bei idealem Laufwetter an den Start zum 8. Volksbank Firmenlauf in Brilon. Traditionell bildet dieser den Auftakt zum Briloner Altstadtfest. Den Anfang machten auch in diesem Jahr die Kinder beim Bambini-Lauf powered by Stadtwerke Brilon. Nachdem die 400 m bzw. 800 m Strecke gemeistert war, durften sich die „kleinen“ Läuferinnen und Läufer über ihre Finishermedaillen freuen, die sie stolz in Empfang nahmen. 78 Teams gingen an den Start zum siebten Firmen-Staffellauf powered by EGGER.

Hierbei sicherten sich das Team von Hoppecke Batterien den ersten Platz vor dem Team von A. + E. Keller GmbH & Co. KG. Über den dritten Platz freute sich die Staffel der Stadtwerke Brilon. Beim neunten Volksbank Firmenlauf powered by Volksbank Brilon – Büren – Salzkotten erreichte die Mannschaft vom Team Körling den ersten Platz, gefolgt von Team Briloner Leuchten GmbH & Co. KG (Platz zwei) und der Firma EGGER (Platz drei).

Bereits zum fünften Mal erfolgte eine Azubi-Wertung powered by Rembe. Hier konnten sich Martin Mertens, Leonie Cramer, Daniela Adres und Jonas Brinkmann (Platz eins; EGGER), Robin Weil, Leonard Wagner, Moritz Schwarz und Jonas Rummnel (Platz zwei; ABB AG) sowie David Pck, Thomas Adrian, Lukas Berger und Leon Röttger (Platz drei; Volksbank Brilon – Büren – Salzkotten) gegen ihre Konkurrenz behaupten. Den Titel des schnellsten Läufers sicherte sich, wie auch im letzten Jahr, Philipp Henseleit (Körling) mit einer Zeit von 0:16:35. Schnellste Läuferin war, wie in den vergangenen Jahren, Elisabeth Schöpe (Normann Wäschefabrik GmbH & Co. KG) mit einer Zeit von 0:22:51.

Nach der Siegerehrung und der offiziellen Eröffnung des diesjährigen Altstadtfestes feierten noch viele Gäste und Besucher bei der After-Run-Party mit Live-Musik der Band „Soundpark – A band like a friend.

