Ferienregion Winterberg-Hallenberg bietet trendige Wanderung mit einzigartiger Entdeckungstour an

brilon-totallokal: Winterberg. Wer möchte das nicht, einfach mal einen Blick in Vergangenheit werfen und schauen, wie diese Erde vor Urzeiten mal ausgesehen haben könnte!?! In der Ferienregion Winterberg-Hallenberg ist dies möglich: Am 13. September beim „Trendigen Wandern mit Einblick in Milliarden Jahre Erdgeschichte“. Die Teilnehmer erkunden dabei unbekannte Flecken des Sauerlandes, erleben ein Teilstück des Sauerländer Höhenflugs, erfahren vieles über die Fauna, Flora sowie die Kultur dieser Region und tauchen ein in die Erd- und Bergbaugeschichte.

Mit dem Glanzlicht auf dieser Strecke, dem 8 Meter hohen, wohl größten Holzstuhl der Welt, erleben die Wanderer ein großes „Landschaftskino“ und lassen den Blick um 360 Grad rundum schweifen über die sauerländischen und hessischen Wälder, Berge, Täler und Felder. Nach ca. 7,5 km Wegstrecke wird der Medebacher Ortsteil Dreislar erreicht. Dort öffnen sich die Türen des Schwerspatmuseums, um den Teilnehmern eine ganz besondere Entdeckungsreise durch 4,6 Milliarden Jahre zu ermöglichen. Durch Bilder, Geräusche, Farben, Lichter und funkelnde Kristalle aus der Unterwelt wird der Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Anmeldungen sind am 13. September bis 11 Uhr beim Landhaus Liesetal unter 02984-92120 oder bei der Geoparkführerin Ursula Schüngel unter 02984-8401 sowie per Mail an schuengel.liesen@web.de möglich. Die geführte Wanderung kostet 4 Euro pro Person zuzüglich des Eintrittspreises ins Museum. Gruppen können diese Wanderung auch gerne zu individuell vereinbarten Terminen buchen. Weitere Infos bei der Tourist-Info Winterberg unter 02981 92500.

