„Kiga-Spatzennest Messinghausen“

brilon-totallokal: Messinghausen. Am Donnerstag, den 23.08. war es soweit, die Kinder des Kindergartens ,,Spatzennest“ in Messinghausen empfingen einen ganz besonderen Gast. Dieser war für 10 Uhr am Vormittag angekündigt und wurde schon am Zaun des Spielplatzes sehnlichst erwartet. ,,Rambo“, der Esel kam mit seiner Besitzerin Simone Kaulmann, die sich mit ihm extra auf den langen Weg zum Kindergarten gemacht hatte.

Um den Besuch noch interessanter für die Kinder zu machen, hatte sie Bürsten im Gepäck, außerdem die Leibspeise des Esels, Möhren. So durfte jeder, der wollte Rambo striegeln und Frau Kaulmann erklärte, worauf man beim Füttern achten sollte. So stärkte er sich zuerst am noch letzten grünen Grase und ließ sich auch die heruntergefallenen Äpfel vom eigenen Apfelbaum schmecken. Anschließend durften die Kinder eine Runde auf ihm reiten oder ihn selbst an der Leine über das Gelände führen.

Dafür wurde der Esel mit vielen Streicheleinheiten belohnt. Dann machte sich schließlich der sicherlich müde, aber glückliche Esel mit Frau Kaulmann auf den Weg nach Hause und die Kinder winkten ihnen lange nach und freuen sich jetzt schon auf den nächsten Besuch von Rambo.

Quelle: Kindergarten Messinghausen

