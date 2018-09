Wärmster Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen?

Meteorologische Sommermonate Juni, Juli und August

brilon-totallokal: Die mittlere Temperatur in den Sommermonaten 2018 betrug auf dem Kahlen Asten 15,8 °C, das sind hohe 3,6 Kelvin mehr als der langjährige Durchschnitt. Die maximale Temperatur erreichte am 7.August.2018 hohe 30,4“C, die tiefste Temperatur lag bei 4,1 °C am 22. Juni.

Die Regenmenge lag bei nur 152,3 mm, das sind 43 % vom Durchschnitt. Am 7. Aug. regnete es 30,3 mm.

Der Wind erreichte im Mittelwert nur 17,5 km/h (ca. Windstärke 3). Jedoch gab es am 9. August (Tief Pamela) Windböen auf dem KA von max. 103 km/h.

Die Sonnenscheindauer betrug 660 h in den 3 Monaten, ein hoher Wert. Ein 3-Monatsverrgleich: Auf der Nordsee-Hochseeinsel Helgoland lag die mittlere Temperatur bei 17,6 °C, es gab nur 96,4 mm Niederschlag und 722 h Sonne. Der Wind wehte dort im Mittel mit 22 km/h (3 bis 4 bft).

Vor 15 Jahren 2003: Deutschland leidet unter dem wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

100 Jahre Wetterstation: Die Wetterstation Kahler Asten (839 m hoch gelegen) begann mit ihren Aufzeichnungen am 1. August 1918. Täglich wurden Wettertelegramme mit den Daten Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Temperatur nach Essen übermittelt. Heute geht fast alles automatisch.

Daten: Deutscher Wetterdienst DWD (kein Anspruch auf Richtigkeit)

Quelle: 1.9.2018 Dieter Frigger

