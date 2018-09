GUT.Forum: Wie der 3D-Druck die Weltwirtschaft umkrempeln wird

Brilon-Totallokal: Beinprothesen, Kugellager oder Möbelstücke: 3D-Druck, in Fachkreisen bekannt als additive Fertigungsverfahren, hält seit Jahren Einzug in immer mehr Bereiche der Industrie und des alltäglichen Lebens.

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 27. September 2018 gibt es beim Gut.Forum der Sparkasse Hochsauerland interessante Informationen rund um das Thema 3D-Druck. Experten und Anwender sprechen über alles, was es dazu zu wissen gibt und wie das Briloner Unternehmen Rembe® diese Technologie heute schon nutzt. Im Anschluss an die Vorträge gibt es eine Live-Explosionsvorführung.

Beginn ist um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen erbeten: Telefon 02961-7930 oder E-Mail an m.ester@spk hochsauerland.de

Die Themen: „Globaler Forschungsschwerpunkt Additive Manufacturing: 3D-Druck aus dem Herzen Westfalens“- Dr.-Ing. Christian-Friedrich Lindemann, Direct Manufacturing Research Center DMRC), Paderborn

„3D-Druck aus Sicht der Wirtschaft: Metallische Werkstoffe für Anwendungen in High-Tech-Segmenten“ – Dr. Eric Klemp, voestalpine Additive Manufacturing Center GmbH, Düsseldorf

„Chancen und Risiken innovativer Fertigungsverfahren für den Mittelstand: Auswirkungen des 3D-Drucks auf das Geschäftsmodell Rembe® GmbH“ – Stefan Penno und Dr.-Ing. Stefan Rüsenberg, REMBE, Brilon

Die Referenten: Dr.-Ing. Christian Lindemann hat an der Universität Paderborn Wirtschaftsingenieurwesen mit den Schwerpunkten strategisches Produktions- und Innovationsmanagement studiert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für „Computeranwendung und Integration in Konstruktion und Planung“ und seit 2010 zudem am „Direct Manufacturing Research Center (DMRC)“ an der Universität Paderborn tätig. Hier arbeitete er zunächst als „Research & Exploitation Manager“ und hat im Jahr 2017 die Geschäftsführung des Forschungsinstituts übernommen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Themenfeld „kostengünstiges Konstruieren und Planen im Bereich der additiven Fertigungsverfahren“ worüber er auch seine Doktorarbeit verfasst hat. Übergeordnetes Ziel der Forschung ist die Industrialisierung der additiven Fertigungsverfahren voranzutreiben und tiefer in Unternehmen zu verankern Christian Lindemann arbeitete in Industrieprojekten sowie in deutschen (BMBF) und europäischen FP-7/H2020 Projekten als auch in Projekten mit der „European Space Agency (ESA)“.

Dr.-Ing. Eric Klemp, geboren 1966 in Flensburg, Studium und Promotion an der TU Clausthal, anschließend Projektleiter bei Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH in Traunreut, danach Produktarchitekt bei der Rational AG in Landsberg, anschließend Geschäftsführer des Direct Manufacturing Research Center in Paderborn und seit 2016 Geschäftsführer (CTO) der voestalpine Additive Manufacturing Center GmbH in Düsseldorf.

Dr.-Ing. Stefan Rüsenberg, geboren am 12.07.1981 in Höxter, absolvierte sein Maschinenbau-Studium mit Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik an der Universität Paderborn, bevor er am Direct Manufacturing Research Center & Lehrstuhl Partikelverfahrenstechnik der Universität Paderborn promovierte. 2014 wechselte er in die Industrie und verantwortet seither den Bereich Technical Sales und hat mit seinem Know-How aus Studium und Promotion den 3D-Druck nach Brilon gebracht.

Quelle: Martina Ester / Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon