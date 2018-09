Tennisanlage Zur Jakobuslinde platzte aus allen Nähten

Brilon-Totallokal: Das Tenniscamp des TC Brilon war so gut besucht wie nie zuvor…

brilon-totallokal: In der letzten Ferienwoche rannten, spielten und kämpften über 30 Kinder und Jugendliche um die Wette. Das Tenniscamp des TC Brilon war so gut besucht wie nie zuvor, sodass die sechs Trainer keine ruhige Minute hatten. Schön zu sehen war, dass die Gruppe sehr gemischt war. Kinder aus Brilon, Alme, Nuttlar und Olsberg trafen sich zum gemeinsamen Tennisspielen und neue Freundschaften bildeten sich rasch.

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen ging es in die einzelnen Gruppen, in denen verschiedenste Techniken und Schläge den morgen über geübt wurden. Nachmittags ging es nicht nur um den gelben Filzball, auch Fuß- und Volleybälle kamen zum Einsatz, sowie Konditions- und Krafttraining durften die Kids über sich ergehen lassen. Manchmal drückten die Trainer ein Auge zu und spendierten den kleinen und großen Kämpfern ein Eis in der Stadt. Das hatten sich bei der Hitze auch alle verdient.

Schon gute alte Tradition sind die beliebten T-Shirts der Volksbank Brilon – Büren – Salzkotten geworden. Jeder Teilnehmer bekam eins und wird die fünf tollen Tage sicherlich in guter Erinnerung behalten. Fotos sind auf www.tc-brilon-1907.de einzusehen.

Bildunterschrift: Rekordteilnehmerzahl beim Tenniscamp der Tennisschule Pour

Quelle + Bild: Stefan Elias / TC Brilon 07 e.V

