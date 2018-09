VHS startet mit einem Business Walk analog in die digitale Welt

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg: Angebot richtet sich an kleine und große Unternehmen …

brilon-totallokal: Das neue Programmheft der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg liegt seit einigen Wochen aus und der Semesterstart steht kurz bevor. Ergänzt wird das starke Programm nun mit einem Business-Flyer. Er bietet ein breites Spektrum an berufsbezogenen Kursen und Weiterbildungsmöglichkeiten, beispielsweise Business-Englisch-Workshops, Unternehmens-Checks, Excel-Schulungen oder Webinare zur Finanzbuchhaltung, bei denen die Teilnehmenden flexibel von zuhause aus lernen können. Das Angebot richtet sich an kleine und große Unternehmen und verdeutlicht abermals den Anspruch der VHS als kompetenter Partner für die berufliche Weiterbildung in der Region.

Zum Semesterstart lädt die VHS zudem alle interessierten Führungskräfte aus der heimischen Wirtschaft zum „Business Walk“ ein. Unter dem Motto „Analog wandern und Digitales erfahren“ gibt es einen Einblick in das Themenfeld der Digitalisierung und die aktuellen Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Nach dem kleinen, circa zweistündigen Rundgang kehrt die Gruppe in ein örtliches Restaurant zum weiteren Austausch ein. Der „Business Walk“ findet am Samstag, 15. September, von 9:30 bis circa 12:30 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung aber bis zum 11. September 2018 notwendig. Anmeldung und Bestellungen von gedruckten Broschüren der beruflichen Weiterbildung unter Tel. 02961-6416, info@vhs-bmo.de oder www.vhs-bmo.de .

Bild: VHS-Mitarbeiterin Friederike Gretsch präsentiert die neuen VHS-Business-Flyer.

Bildquelle ist die VHS.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon