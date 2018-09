28. Warsteiner Internationale Montgolfiade

Brilon-Totallokal: Heißluftballons starten am Paderborn-Lippstadt Airport

brilon-totallokal: 5. September 2018 – Bei sonnigem Wetter erfolgte heute Morgen pünktlich um 7.00 Uhr der Außenstart der 28. Internationalen Montgolfiade am Paderborn-Lippstadt Airport. Noch bis zum 8. September treffen sich in Warstein beim größten Ballonfestival Europas Heißluftballon-Piloten und -Begeisterte aus der ganzen Welt.

Zu den Highlights beim diesjährigen Ballonfestival zählen unter anderem die neuen Sonderformen eines ausgerüsteten Tauchers und einer 33,5 Meter hohen und 250 kg schweren Eule. Insgesamt sorgen in diesem Jahr 201 Teams aus 10 Nationen für spektakuläre und farbenfrohe Bilder am Himmel.

„Der Außenstart zählt bei Piloten, wie auch Zuschauern zu den Highlights der Montgolfiade. Wir freuen uns deshalb, dass der Start auch in diesem Jahr am Paderborn-Lippstadt Airport realisiert werden konnte“, sagt Uwe Wendt, Geschäftsführer der Warsteiner Internationalen Montgolfiade GmbH

„Der traditionelle Außenstart bei uns am Heimathafen ist immer ein besonders Ereignis. Wir freuen uns sehr, ein fester Bestandteil dieses weltweit beachteten Heißluftballon-Treffens zu sein“, ergänzt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Weitere Informationen zur Internationalen Warsteiner Montgolfiade sind unter https://warsteiner-wim.de zu finden.

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre.

Das Flugangebot umfasst im Sommerflugplan zwölf Direktverbindungen zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, der Türkei, Griechenland, Bulgarien und Ägypten. Darüber hinaus stellt der Heimathafen den Anschluss der Region an den weltweiten Luftverkehr über die regelmäßige Anbindung an die Drehkreuze München und Frankfurt sicher.

2017 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 740.000 Passagieren sowie mehr als 38.200 Starts und Landungen.

BU.: Insgesamt 72 Heißluftballons und ein Luftschiff waren am heutigen Außenstart der 28. Internationalen Montgolfiade am Paderborn-Lippstadt Airport beteiligt.

