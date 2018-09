Inklusion aktiv: Für Sportfreunde mit und ohne Behinderung

Brilon-Totallokal: Bewegungs- und Koordinationstraining im Kurpark

brilon-totallokal: Im Zeichen der Inklusion bieten Nicole Malter, SKA-Gesundheits- und Life Kinetik-Trainerin sowie Gymnastiklehrerin vom Kneipp-Verein Brilon e.V., und Nadine Gebauer, Ehrenamtskoordinatorin Caritasverband Brilon e.V., ein Bewegungs- und Koordinationstraining im Kurpark Brilon an. „Neben Bewohnern der Caritas-Wohnhäuser sind auch andere interessierte Sportfreunde, ob jünger oder älter, an diesem Tag herzlich willkommen“, lädt Nadine Gebauer ein: „Lasst uns gemeinsam aktiv werden.“

Verschiedene gymnastische Übungen werden gezeigt, die gut für die gesamte Muskulatur sind und der Kräftigung und Dehnung dienen. Die Übungen helfen auch, gesundheitliche Schäden vorzubeugen. Während der Bewegung wird auch ein leichtes Gedächtnistraining (Brain-Fit) angeboten. Gehirn, Gedächtnis und Sehkraft werden auf spielerische und lustige Art trainiert. Neben den leichten Bewegungsübungen kommen auch handhabbare Übungsgeräte, wie Ball und Schwungtücher zum Einsatz, um die Koordination zusätzlich zu stärken.

Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro. Treffpunkt ist am Samstag, 22.09.2018, um 14 Uhr vor dem Hotel am Kurpark. Die Veranstaltungsdauer beträgt 2 Stunden. Bei Unwetter/ Sturm fällt die Veranstaltung aus. Anmeldungen an: kontakt@kneippverein-brilon.de oder info@adler-apotheke-brilon.de oder 02961-9119622.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

