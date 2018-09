Neuer Kurs bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Fitness-Yoga ist eine dynamische Yoga-Variante für mehr Balance und Energie.

brilon-totallokal: Es verbindet östliches und westliches Körpertraining miteinander und stärkt hierdurch die tiefliegende Muskulatur. Durch gezielte Atemübungen wird das Atemvolumen erhöht und die Energiebereitstellung des Körpers gefördert.

Das Angebot richtet sich an sportliche Einsteiger, Geübte und Sportler. Der Kurs beginnt am 27. September und findet an acht Donnerstagen jeweils von 18:00 bis 19:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Herbstliche Thermomix-Kurse bei der VHS

Für Freunde der Küchenmaschine, aber auch Interessierte und Neulinge bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg einen herbstlichen Thermomix-Kochabend in Olsberg oder Brilon an. Im Kurs werden leckere Rezepte mit frischen Zutaten aus der Herbstküche zubereitet.

In Olsberg findet der Kurs am Mittwoch, den 19. September, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Sekundarschule statt. In Brilon wird der Kurs am Mittwoch, den 26. September, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule angeboten. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 (Olsberg) oder 02961-6416 (Brilon) sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

