Sozialdemokratische Partei Deutschlands Unterbezirk Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Am vergangenen Samstag, den 01.09.2018 traf sich die Sauerländer SPD zum Parteitag und zur Europakonferenz in Medebach. „Erstmals findet ein Parteitag in Medebach statt, das zeigt: Wir Sozialdemokraten sind vor Ort in der Toskana des Sauerlandes, das freut mich ganz besonders“, erklärte der Vorsitzende Dirk Wiese in seiner Eröffnung. Danach hielt die Europaabgeordnete Birgit Sippel ein flammendes Plädoyer für eine starke europäische Sozialdemokratie. „Das geeinte Europa war in den vergangenen Jahren. eine Garantie für Friede, Völkerverständigung, Sicherheit und auch Wohlstand. Jetzt gilt es, Demokratie zu vereidigen, Extremismus und Hass deutlich entgegenzutreten und den Binnenmarkt um eine soziale Säule zu ergänzen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen und keine Partei tut das so engagiert wie die SPD“, so Sippel in ihrer Rede an die Genossen. so Sippel in ihrer Rede an die Genossen.

In seinem Bericht ließ der Vorsitzende Dirk Wiese die vergangenen zwei Jahre Revue passieren, besonders erwähnte er den Wahlsieg von Ralf Paul Bittner bei der Bürgermeisterwahl in Arnsberg. „Mit Brilon, Sundern und Arnsberg hat nun rund die Hälfte der Bürger im HSK einen Bürgermeister der SPD, das ist gut so. Aber da ist noch Luft nach oben“, kündigte der Vorsitzende an. Inhaltliche Schwerpunkte sollen auch in kommenden Jahren die Rente, die soziale Sicherung und ein gute Infrastruktur von Breitband bis zur Straße und zur Schiene bilden.

Im Anschluss stellte sich der heimische Bundestagsabgeordnete zur Wiederwahl um den Vorsitz und erhielt mit rund 95% Zustimmung ein deutliches Mandat für die kommenden zwei Jahre. Stellvertreter sind wie zuvor Margit Hieronymus (Hüsten) und Rainer Mühlnickel (Oeventrop). Einen Wechsel gab es auf im Amt des Schatzmeisters, dort löste die Meschederin Rosemarie Lipke Torben Firley aus Winterberg ab, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidierte. Bei den Wahlen der Beisitzerinnen und Beisitzer setzen sich Anne Neumann (Olsberg), Irmgard Sander (Winterberg), Reinhard Brüggemann (Meschede), Sabine Haake (Sundern), Peter Newiger (Olsberg), Dagmar Kovar (Meschede), Peter Helbing (Arnsberg), Gisbert Pohl (Arnsberg), Günter Wiese (Brilon), Ferdinand Roß (Schmallenberg), Manuel Fritsch (Bestwig), Frank Neuhaus (Arnsberg), Veronika Denhof (Medebach), Wilfried Welfens (Schmallenberg), Dennis Sprenger (Marsberg), Ludger Böddeker (Brilon), Bernd Dinkelmann, Jörg Burmann (Winterberg), Hubert Wienecke (Sundern) und Karl-Arnold Reinartz

(Eslohe) durch.

Inhaltlich diskutierten die Delegierten vier Anträge zu den Themen Mindestquote von Pflegern in Pflegeheimen, der Förderung von Elektromobilität, zur Stärkung des gesetzlichen Rentensystems und zum Klimawandel. Alle Anträge wurden letztlich beschlossen und an die entsprechenden Ebenen weitergeleitet.

Quelle: Max Bunse, Unterbezirk Hochsauerlandkreis

