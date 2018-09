Brilon-Totallokal: Stadtschützenfest in Madfeld vom 7. bis 10. September 2018

brilon-totallokal: Das 15. Briloner Stadtschützenfest findet vom 7. bis zum 10. September in Madfeld statt. Die St. Margaretha Schützenbruderschaft darf das Fest zum zweiten Mal ausrichten. Bereits im Jahr 1985 waren die innerhalb des Stadtschützenverbandes Brilon organisierten Vereine zu Gast in Madfeld.

Den Auftakt machen die Jungschützen am Freitagnachmittag.

Um 17:15 Uhr treffen sich die Abordnungen am Antreteplatz an der Schützenstraße. Hier findet zunächst die Anmeldung zum Vogelschießen statt. Je Verein dürfen bis zu drei Jungschützen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren am Schießen teilnehmen. Schützen unter 18 Jahren müssen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorlegen. Die Reihenfolge in der geschossen wird entscheidet das Los.

Gegen 17:30 Uhr heißt es dann zum ersten Mal „Antreten“.

Gemeinsam mit dem Musikverein Madfeld als Festmusik und dem Tambourkorps Unitas Scharfenberg marschiert die Formation zur Vogelstange. Nach der Begrüßung geht es an die Gewehre, um einen neuen Stadtjungschützenkönig zu ermitteln. Für Julian Wigge und Jolin Hoffmann neigt sich dann ihre dreijährige Amtszeit als Stadtjungschützenkönigspaar dem Ende zu.

Um 20 Uhr erfolgt die Königsproklamation, bevor ab 20:30 Uhr mit DJ Steffen Hillebrand kräftig gefeiert werden darf. Der Eintritt ist frei und für die Hin- und Rückfahrt stehen Sonderbusse zum Preis von 3 Euro pro Fahrt zur Verfügung.

Hinfahrt:

19:20 Uhr Brilon, Markt

19:26 Uhr Scharfenberg, Kirche

19:33 Uhr Wülfte, Am Kapellenstein

19:38 Uhr Alme, Abzweig Bahnhof

19:44 Uhr Nehden, Germaniastraße

19:47 Uhr Thülen, Kirche

19:57 Uhr Hoppecke, Bahnhof

20:06 Uhr Messinghausen, Linnemann

20:13 Uhr Rösenbeck, Laurentiusstraße

20:30 Uhr Ankunft in Madfeld, Bruchstraße

Rückfahrt:

Um 0:30 Uhr und 2:15 Uhr jeweils ab Madfeld, Bruchstraße. Ergänzend zur Hinfahrt wird auf den Rücktouren auch Radlinghausen angefahren.

Am Samstag, den 8. September, werden die Vereine und Bruderschaften um 13:30 Uhr in der Schützenhalle empfangen. Die Majestäten der Stadtverbandsvereine melden sich bitte zum Vogelschießen an. Es sind nur die amtierenden Könige schießberechtigt, eine Vertretung durch den Vizekönig oder einen Dritten ist satzungsgemäß ausgeschlossen. Auch hier entscheidet das Los die spätere Schussreihenfolge.

Um 14 Uhr beginnt der Festzug mit dem scheidenden Stadtschützenkönigspaar Alexander Vrehe und Ines Nolte. Für beide ist es eine besondere Ehre ihre Amtszeit in ihrem Heimatdorf zum Abschluss bringen zu dürfen.

Der Umzug mit dem Musikverein Madfeld, dem Tambourkorps Unitas Scharfenberg, der Musikkapelle Meerhof und dem Musikverein Siddinghausen führt zunächst zum Ehrenmal, an dem ein Kranz niedergelegt und den Verstorbenen gedacht wird. Von dort geht es zum Hochamt in die Pfarrkirche St. Margaretha. Seit dem Jahr 1985 gehört die Schützenmesse zum festen Ablauf des Briloner Stadtschützenfestes. Ein Brauch der in Madfeld begann und hier natürlich auch in diesem Jahr fortgesetzt wird.

Nach dem Gottesdienst marschiert der Umzug zur Begrüßung in die Schützenhalle.

Ab 17 Uhr wartet der Aar im Kugelfang auf seinen Bezwinger. Wie es in Madfeld seit über hundert Jahren Tradition ist, wurde auch der Bau des Vogels für das Stadtschützenfest versteigert. Meistbietender war Hermann Meschede, 1. Vorsitzender der Alterskameradschaft, der bei 700 Euro den Zuschlag erhielt. Ein neuer Rekord, der die Bedeutung dieses Hochfestes deutlich macht. Es bleibt zu hoffen, dass der von Hermann und seinem Karnevalstrupp erbaute Adler sich nicht ebenso wehrt, wie sein hölzerner Bruder 1985. Damals waren 530 Patronen nötig, ehe der Vogel zu Boden fiel und Peter Gerbracht aus Rösenbeck als neuer Stadtschützenkönig gefeiert werden konnte.

Die Königsproklamation findet um 20 Uhr in der Schützenhalle statt.

Ab 20:30 Uhr formieren sich die Abordnungen zum Großen Zapfenstreich auf dem Sportplatz, der sicherlich ein Höhepunkt des Stadtschützenfestes wird. Im Anschluss sind alle Schützen und Gäste herzlich zum Festball eingeladen. Für Sonntag, den 9. September, haben zusätzlich zu allen Vereinen und Bruderschaften des Briloner Stadtverbandes auch die Nachbarvereine aus Beringhausen, Bleiwäsche, Bredelar und Fürstenberg sowie viele Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft ihre Teilnahme zugesichert.

Empfangen werden die Kompanien ab 13 Uhr auf dem Sportplatz, wo um 13:30 Uhr die Begrüßung stattfindet. Um 14 Uhr setzt sich der große Festzug gemeinsam mit zwölf Musikkapellen und Spielmannszügen in Bewegung. Insgesamt 1200 Teilnehmer werden das Schützenwesen sicherlich von seiner schönsten Seite präsentieren.

Die Parade zu Ehren des neuen Stadtschützenkönigspaares und des neuen Stadtjungschützenkönigspaares findet gegenüber der Shell-Tankstelle an der ehemaligen Volksbank statt.

Um 18 Uhr sind alle amtierenden Majestäten zum gemeinsamen Königstanz eingeladen.

Am Montag, den 10. September, wird erstmalig in der Historie des Briloner Stadtschützenfestes ein offizieller Frühschoppen für jedermann ausgerichtet. Ab 10 Uhr sind alle Schützenschwestern und Schützenbrüder, alle Madfelderinnen und Madfelder sowie alle Gäste herzlich in die Schützenhalle eingeladen. Auch am Montag ist der Eintritt frei, das Frühstück kostet 5 Euro.

Während des Frühschoppens sorgen die Madfelder Oldies und Schlagersängerin Conny Engel für ausgelassene Stimmung. Ein schöner Anlass um in ungezwungener Atmosphäre die Schützenfestsaison 2018 Revue passieren zu lassen und viele schöne Erinnerungen und Geschichten auszutauschen.

Und wer weiß – vielleicht wird an diesem Tag der Grundstein für eine neue Tradition beim Stadtschützenfest gelegt, sodass auch in drei Jahren wieder ein Frühschoppen stattfindet.

BU.: Stadtschützenkönigspaar 2015-2018 Alexander Vrehe und Ines Nolte gemeinsam mit dem Stadtjungschützenkönigspaar 2015-2018 Julian Wigge und Jolin Hoffmann

Quelle: Nicolas Amen, 2. Vorsitzender

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon