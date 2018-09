Tagesfahrt der VHS zum Kröller-Müller-Museum

Brilon-Totallokal: Die erste Museumsfahrt der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg im Oktober führt in die Niederlande und richtet sich an alle kunstinteressierten Teilnehmenden

brilon-totallokal: Das Kröller-Müller-Museum befindet sich in der Mitte des Nationalparks De Hoge Veluwe in der Nähe der Ortschaft Otterlo. Es wurde 1938 eröffnet und besitzt allein 87 Gemälde von Vincent van Gogh. Dazu ist es neben bedeutenden Gemälden anderer Künstler für seinen großen Skulpturengarten bekannt.

Es zeigt u. a. Exponate von Mondrian, Picasso, Cézanne, Renoir und Monet. Die Werke dieser Künstler werden im Rahmen einer fachkundigen Führung erkundet. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem Rundgang durch den berühmten Skulpturenpark, bevor die gemeinsame Heimreise in den Hochsauerlandkreis angetreten wird. Die Fahrt findet am Mittwoch, den 3. Oktober, statt. Anmeldungen und weitere Informationen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon