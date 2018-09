Brilon-Totallokal: Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Sommerleseclubs waren der Einladung zur Abschlussparty gefolgt

brilon-totallokal: Das Bürgerzentrum im Kolpinghaus war festlich geschmückt zur LeseOskar-Preisverleihung. Der Leseclub, den die Briloner Bibliothek schon seit 2002 kontinuierlich anbietet, hatte im vergangenen Jahr ein neues Format bekommen. In einem Pilotprojekt des Landes NRW hatte die Stadtbibliothek 2017 und 2018 zahlreiche Neuerungen getestet. Besonders das Lesen in Teams fand großen Anklang unter den 444 Teilnehmern. Es waren zahlreiche Gruppen dabei, in denen Mütter, Väter, Omas und Opas gemeinsam mit Kindern und Enkeln als Team mitgemacht und in den Ferien gelesen haben.

„Das Konzept ist aufgegangen, nächstes Jahr wird der Leseclub in der Briloner Form in ganz NRW angeboten“, so Ute Hachmann, die langjährige Leiterin und Initiativgeberin dieser Leseförderidee.

Hachmann war es auch, die die LeseOskar-Preisverleihung moderierte. Zehn glänzende Pokale warteten auf Abnehmer. Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet:

-Leseoskar für die beste Lesekiste an Ann-Kathrin Jorewitz

– Leseoskar für die beste Fotostory an Johanna Stratmann

– Leseoskar für den Film „Ein Geschwisterchen für Dana“ für Leni Jeckel und Greta Schudelski

-Leseoskar für das beste Teamfoto an Noah Rotzek, Arne Koßmann, Linus Schulte, Sebastian Stuhldreier

-Leseoskar für den besten Steckbrief eines Helden an Fabian Rischen

– Leseoskar für die beste Geschichte an Zafer Ipci

– Leseoskar für den coolsten Leseplatz an Karla und Hannes Göbel.

Der LeseOskar für das beste LeseLogBuch wurde dreimal vergeben:

· an das Team „Die coolen Leser“ Timm Becker, Luis Becker, Ole Graf

· an das Team „W hoch 3“ Lukas, Felix und Klaus Wrede

· an Frauke Brauer.

Darüber hinaus vergab die Bibliothek weitere 45 Medaillen, darunter an Maik Gomer,mit 1,5 Jahren das jüngste Mitglied im Club. Zu gewinnen gab es für alle einen Gutschein für eine gemeinsame Pizzaparty.

Für die festliche Ausgestaltung des Rahmens sorgten die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Egger und Oventrop, die den Gästen Getränke und ein kleines Buffet ermöglichten.

Alle, die an der Preisverleihung nicht teilnehmen konnten, können sich ihre Urkunde und ihr LeseLogBuch in den nächsten Tagen in der Stadtbibliothek abholen.

Foto: Alle Gewinner auf der Bühne

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon