St. Margaretha Madfeld lädt zu einem gemütlichen Beisammensein ein

Brilon-Totallokal: Für Musik und Unterhaltung wurde die Sängerin Heidi Hedtmann engagiert

brilon-totallokal: Der Vorstand der Alterskameradschaft St. Margaretha Madfeld lädt alle Mitglieder und Ehefrauen, Lebensgefährtinnen und Witwen ehemaliger Mitglieder zu einem gemütlichen Beisammensein am Samstag, den 15.09.2018 ab 14.30 Uhr in das Margarethenstübchen der Madfelder Schützenhalle ein. Nach dem Kaffee und Kuchen besteht die Möglichkeit, in geselliger Runde aus alten Zeiten zu erzählen.

Wer zur Schützenhalle gefahren werden möchte, kann unter der Telefonnummer 0171/3416042 den Fahrdienst in Anspruch nehmen.

Für Musik und Unterhaltung wurde die Sängerin Heidi Hedtmann engagiert, die mit Sicherheit für gute Laune und beste Stimmung sorgen wird. Die jodelnde Stimme aus dem Sauerland ist mit ihrem vielseitigen Repertoire weit über die Grenzen des Sauerlands bekannt und mittlerweile fast jedes Wochenende ausgebucht.

Anschließend steht noch das Show-Grillen mit einem Madfelder-Original auf dem Programm. Nach der leckeren Mahlzeit wird gegen ca. 18.30 Uhr dieser hoffentlich für alle unvergessene Nachmittag beendet. Auf eine rege Teilnahme freuen sich die Vorstandsmitglieder.

Quelle: Hermann Meschede, 1.Vorsitzender Alterskameradschaft St. Margaretha Madfeld

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon