Stadtschützenfest in Madfeld vom 7. bis 10. September 2018

brilon-totallokal: Um 17:15 Uhr treffen sich die Abordnungen am Antreteplatz an der Schützenstraße. Hier findet zunächst die Anmeldung zum Vogelschießen statt. Je Verein dürfen bis zu drei Jungschützen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren am Schießen teilnehmen. Schützen unter 18 Jahren müssen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorlegen. Die Reihenfolge in der geschossen wird entscheidet das Los.

Gegen 17:30 Uhr heißt es dann zum ersten Mal „Antreten“.

Gemeinsam mit dem Musikverein Madfeld als Festmusik und dem Tambourkorps Unitas Scharfenberg marschiert die Formation zur Vogelstange. Nach der Begrüßung geht es an die Gewehre, um einen neuen Stadtjungschützenkönig zu ermitteln. Für Julian Wigge und Jolin Hoffmann neigt sich dann ihre dreijährige Amtszeit als Stadtjungschützenkönigspaar dem Ende zu.

Um 20 Uhr erfolgt die Königsproklamation, bevor ab 20:30 Uhr mit DJ Steffen Hillebrand kräftig gefeiert werden darf. Der Eintritt ist frei und für die Hin- und Rückfahrt stehen Sonderbusse zum Preis von 3 Euro pro Fahrt zur Verfügung.

Hinfahrt:

19:20 Uhr Brilon, Markt

19:26 Uhr Scharfenberg, Kirche

19:33 Uhr Wülfte, Am Kapellenstein

19:38 Uhr Alme, Abzweig Bahnhof

19:44 Uhr Nehden, Germaniastraße

19:47 Uhr Thülen, Kirche

19:57 Uhr Hoppecke, Bahnhof

20:06 Uhr Messinghausen, Linnemann

20:13 Uhr Rösenbeck, Laurentiusstraße

20:30 Uhr Ankunft in Madfeld, Bruchstraße

Rückfahrt:

Um 0:30 Uhr und 2:15 Uhr jeweils ab Madfeld, Bruchstraße. Ergänzend zur Hinfahrt wird auf den Rücktouren auch Radlinghausen angefahren.

Quelle: Nicolas Amen, 2. Vorsitzender

