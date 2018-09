Westfalentag-Brilon-2018

Brilon-Totallokal: Eine positive Bilanz…

brilon-totallokal: Eine positive Bilanz des 63. Westfalentages des Westfälischen Heimatbundes in Brilon zogen der Vorsitzende des Briloner Heimatbundes-Semper Idem Winfried Dickel und das Briloner CDU-Ratsmitglied Wolfgang Diekmann, der Verwaltungsratsmitglied des Westfälischen Heimatbundes mit Sitz in Münster ist, er war auch der Initiator für die Veranstaltung in Brilon.

Beim ganztägigen Programm konnten sich die ca. 450 Gäste vom guten Kultur-, Wirtschafts- und Tourismusstandort Brilon bei den Stadtführungen überzeugen. „Brilon hat sich von seiner „besten Seite“ verkauft“, so Dickel. Gast und Festrednerin war die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Ina Scharrenbach.

Das Bild zeigt die NRW-Ministerin Ina Scharrenbach mit Winfried Dickel (rechts) und Wolfgang Diekmann

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon