Aufsteiger FC Wetter 10/ 30 kommt am Sonntag nach Brilon

Brilon-Totallokal: Der SV 20 Brilon ist sehr erfolgreich in das Abenteuer Landesliga gestartet.

brilon-totallokal: Nach 4 Spieltagen haben die Jungs vom Trainergespann Stefan Fröhlich und Murat Karakoc bereits 10 Zähler auf dem Konto und belegen den 2. Tabellenplatz. Im Stadion an der Jakobuslinde hat der SV Brilon bisher eine blütenweiße Weste und mit 6 Punkten aus 2 Spielen die Optimalausbeute errungen. Sehr erfreulich ist auch der Zuschauerbesuch. Mit über 1.000 Besuchern aus 2 Heimspielen ist der SV Brilon Zuschauermagnet der Landesliga. Das Konzept, mit Eigengewächsen aus der eigenen Jugend und talentierten Spielern aus der näheren Umgebung hochklassigen überregionalen Amateurfußball zu zeigen, ist bisher voll aufgegangen und wird von den heimischen Fußballfans angenommen.

Am Sonntag (Anpfiff 15.00 Uhr) wartet auf die Briloner Jungs gegen den Aufsteiger FC Wetter 10/ 30 eine sehr knifflige Aufgabe. Der Aufsteiger aus Wetter hat am vergangenen Sonntag mit einem 3:0 Auswärtssieg beim Titelaspiaranten SV Hohenlimburg aufhorchen lassen und will nun auch aus Brilon etwas Zählbares mitnehmen. Es hat sich in der Liga herumgesprochen, dass am Briloner Sportplatz eine gute Stimmung herrscht, dementsprechend freut sich der FC Wetter trotz der langen Anfahrt auf das Auswärtsspiel in Brilon. Für die Zuschauer lohnt es sich am Sonntag bereits um 13.00 Uhr zu kommen, da hier das Vorspiel der zweiten Briloner Mannschaft gegen den BV Alme angepfiffen wird.

Quelle: SVB Team Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon